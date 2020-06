Desaparecer Conapred atentaría contra derechos humanos: PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que la desaparición del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) sería contraria a la Constitución de la República y atentaría contra los derechos humanos.

En este contexto, la coordinadora del sol azteca Verónica Juárez dijo que "nos preocupa lo que ha declarado hoy el presidente en torno a la desaparición del Conapred, esto atenta contra los derechos humanos, desaparecer esta institución es desconocer toda la tradición que ha tenido nuestro país en la materia y es contrario a la Constitución".

"Al desaparecer el Conapred, el Presidente dejaría en particular en la indefensión a los grupos más vulnerables de la población y estaría incumpliendo además con los instrumentos internacionales firmados por México que establecen disposiciones en materia de no discriminación, así como promover su cumplimiento por parte de los poderes públicos federales", aseguró Juárez Piña.

Precisó que es gracias a este organismo que se han realizado grandes avances en la lucha contra la discriminación, desde hace 17 años, cuando fue fundado.

Recordó que esta lucha ha dado pie al reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, de los pueblos y comunidades indígenas, de los grupos afro-mexicanos, entre otros logros.

Dijo que sería muy lamentable que otra vez en nombre de la austeridad se quiera desaparecer a esta institución que ha ayudado al reconocimiento de los derechos humanos.

Sostuvo que "es reprobable que el titular del Ejecutivo Federal, con el pretexto de la austeridad, se empeñe en desmontar paulatinamente las instituciones que, como parte de los avances de la democracia en el país, tanto costó construir para la defensa de los derechos fundamentales. Estas instituciones que gozan de un gran reconocimiento a nivel internacional y que constituyen voces críticas del actuar del gobierno, lo cual no le gusta al presidente".