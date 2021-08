Desaparecidos, la herencia más dolorosa que recibió la 4T: Segob

Tras afirmar que las personas desaparecidas son la herencia más dolorosa que encontró el gobierno actual, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que la prioridad de esta administración es la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.

En la inauguración de la muestra fotográfica "Estos rostros que ves. Mujeres que buscan", en el Complejo Cultural Los Pinos, el funcionario recordó que en ese lugar vivieron presidentes que pretendieron exterminar a la disidencia.

"En esta casa que fue el asentamiento del poder del viejo régimen. Aquí se tomaron decisiones que causaron gravísimo daño a nuestro país y a nuestra sociedad. Aquí vivió Gustavo Díaz Ordaz, aquí vivió Luis Echeverría, aquí se tomaron decisiones terribles para exterminar a la disidencia política y alentar en el país una guerra sucia que estableció como una práctica de gobierno la desaparición sistemática y continua de los disidentes políticos", denunció.

Dijo que en la antigua residencia presidencial, Felipe Calderón y posteriormente (Enrique) Peña Nieto asumieron con una gran simulación que en la guerra contra la delincuencia organizada o el narcotráfico, todos los daños que se hacían a la sociedad eran daños colaterales, "estigmatizado a las víctimas de desapariciones y vinculándolas con la delincuencia cuando la mayoría es gente buena, que tenía un proyecto de vida".

Ante madres de víctimas de desaparición, el subsecretario de Gobernación refrendó el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la verdad y la justicia.

"Durante muchos años, el gobierno pretendió ocultar, minimizar este problema. Nosotros desde el primer día hemos conocido la envergadura de esta tragedia humanitaria, de esta crisis de derechos humanos que representa la herencia más dolorosa que hemos encontrado al llegar al gobierno", puntualizó.

Encinas Rodríguez reconoció que falta mucho por hacer pero advirtió que "no va a haber complacencia alguna porque estamos conscientes que este reto enorme por su magnitud, tiene que tener repuestas puntuales".

Alertó que para ello, no será suficiente la acción enérgica del Estado, sino un cambio de cultura en la sociedad para recuperar nuestros valores éticos, nuestros valores de convivencia y volver a vivir en una sociedad en donde la reconciliación y la paz nos permitan convivir armónicamente.

Destacó que el objetivo de la exposición fotográfica es hacer conciencia sobre la gravedad del problema de la desaparición de personas. "Estamos hablando de seres humanos, no de cifras estadísticas y queremos reivindicar con esta exposición su memoria y la lucha de ustedes por encontrarlos".

Sostuvo que la prioridad y compromiso del gobierno es no solamente acabar con la violencia y con la vieja práctica de la desaparición, que del Estado se transfirió a la delincuencia organizada.

"Queremos vivir en paz, que todas las mujeres y hombres de este país puedan transitar libremente por sus calles y sus parques, regresar y estar tranquilos y convivir con sus familias en sus hogares".