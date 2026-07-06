Desapariciones aumentaron con R. Rocha Moya

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Ciudad de México.- Las personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa aumentaron 252% durante la administración de Rubén Rocha Moya. Registros de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) muestran que los casos pasaron de 270 en 2022 a 951 en 2025, la cifra anual más alta registrada durante su gestión.

Entre el 1 de noviembre de 2021, cuando asumió la gubernatura, y el 2 de mayo de 2026, fecha en la que solicitó licencia al cargo, se reportaron 5 mil 26 personas desaparecidas en la entidad. De ese total, 2 mil 553 siguen como personas no localizadas; 2 mil 473 son personas que fueron ubicadas y 413 fueron halladas sin vida.

Ahora, bajo el gobierno de la sustituta de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde, la CNB reporta que desde que asumió el cargo hasta la fecha, es decir, en dos meses, han desaparecido 149 personas, de las cuales 21 ya fueron encontradas, mientras que 128 siguen sin ser ubicadas.

Los registros de la comisión muestran una tendencia ascendente de desaparecidos bajo el gobierno de Rocha Moya, al pasar de 270 personas desaparecidas y no localizadas en 2022 a 321 en 2023, 715 en 2024 y 951 en 2025.

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Tan sólo entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2026 se contabilizaron otras 244 personas desaparecidas y no localizadas.

Rocha Moya es requerido por Estados Unidos, que ha solicitado su extradición por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

"Las desapariciones se vinculan con la disputa entre grupos del crimen organizado, el control territorial, el reclutamiento forzado, la impunidad y las debilidades institucionales para prevenir e investigar estos delitos. Por ello, el incremento registrado durante la administración de Rubén Rocha Moya debe analizarse como un indicador relevante del deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad y de la creciente capacidad de los grupos criminales para operar en determinados territorios", señala Eunice Rendón, especialista en migración y seguridad.

Para Julia Ramos, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) especializada en violencia y derechos humanos, el comportamiento de las cifras durante la administración de Rocha Moya refleja un proceso de deterioro acumulado que va más allá de la coyuntura generada por los enfrentamientos entre grupos criminales.

Refiere que el aumento sostenido de las desapariciones muestra que las instituciones encargadas de prevenir, investigar y atender estos casos fueron incapaces de responder al crecimiento de la violencia en la entidad.