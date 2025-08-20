logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal con evacuación de pasajeros

El descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en Izamal provocó la evacuación de pasajeros

Por El Universal

Agosto 20, 2025 05:19 p.m.
A
Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal con evacuación de pasajeros

IZAMAL, Yuc. (EL UNIVERSAL).- Tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la terminal de este municipio, la operación del sistema de transporte se realizó con normalidad.

De acuerdo con la empresa Tren Maya, el servicio se reanudó un par de horas después del incidente en el cual se evacuaron 167 personas que viajaban en el vagón que salió de la vía y otras 97 que se encontraban en el vagón estacionado en el andén.

A estos pasajeros se les brindó transporte hasta la ciudad de Mérida, ya que el tren cubría la ruta de Cancún hasta la capital yucateca.

Asimismo, una Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya llegó hoy miércoles a la estación de Izamal para realizar las investigaciones y determinar las causas del percance.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió al lugar con la finalidad de que peritos realicen una evaluación de los daños.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal con evacuación de pasajeros
Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal con evacuación de pasajeros

Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal con evacuación de pasajeros

SLP

El Universal

El descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en Izamal provocó la evacuación de pasajeros

Suman más de 50 órdenes de aprehensión contra líderes criminales
Suman más de 50 órdenes de aprehensión contra líderes criminales

Suman más de 50 órdenes de aprehensión contra líderes criminales

SLP

El Universal

Autoridades de Chiapas emiten órdenes de aprehensión contra líderes del crimen organizado en Frontera Comalapa.

Lilly Téllez cuestiona presencia de Adán Augusto en el Senado
Lilly Téllez cuestiona presencia de Adán Augusto en el Senado

Lilly Téllez cuestiona presencia de Adán Augusto en el Senado

SLP

El Universal

La senadora del PAN, Lilly Téllez, genera controversia al cuestionar la presencia de Adán Augusto López en el Senado, acusándolo de ser líder de un cártel.

Denuncia de violencia política de género entre Miguel Alfonso Meza y Silvia Delgado
Denuncia de violencia política de género entre Miguel Alfonso Meza y Silvia Delgado

Denuncia de violencia política de género entre Miguel Alfonso Meza y Silvia Delgado

SLP

El Universal

El presidente de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, bajo investigación del IEE Chihuahua por presuntos lazos con la familia Guzmán Loera.