Descarrilamiento del Tren Maya en Izamal con evacuación de pasajeros

IZAMAL, Yuc. (EL UNIVERSAL).- Tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la terminal de este municipio, la operación del sistema de transporte se realizó con normalidad.

De acuerdo con la empresa Tren Maya, el servicio se reanudó un par de horas después del incidente en el cual se evacuaron 167 personas que viajaban en el vagón que salió de la vía y otras 97 que se encontraban en el vagón estacionado en el andén.

A estos pasajeros se les brindó transporte hasta la ciudad de Mérida, ya que el tren cubría la ruta de Cancún hasta la capital yucateca.

Asimismo, una Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya llegó hoy miércoles a la estación de Izamal para realizar las investigaciones y determinar las causas del percance.

También, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió al lugar con la finalidad de que peritos realicen una evaluación de los daños.