Descarrilamiento en Oaxaca deja 13 fallecidos

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 04:02 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 29 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Marina (Semar) reportó esta tarde que la cifra de personas fallecidas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado ayer en el estado de Oaxaca, se mantiene en 13 y al menos 34 personas se encuentran hospitalizadas recibiendo atención médica especializada.

De igual forma, señaló que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Para brindar mayor información y orientación a los familiares de las personas afectadas, la dependencia afirmó que la Secretaría de Gobernación puso a disposición el siguiente número telefónico de a atención a víctimas: 55 22 30 21 06.

La Semar reiteró "sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas y de quienes lamentablemente perdieron la vida, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos".

