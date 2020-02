Descartan afectaciones al turismo en Quintana Roo por crucero en Cozumel

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) no reporta cancelaciones, ni pérdidas o afectaciones a la industria, a partir de la situación que ha envuelto a Cozumel, en donde atracó un crucero que se sospechó registraba un posible caso de coronavirus, lo cual ya fue descartado por el área de Sanidad Internacional y Vigilancia Epidemiológica de los Servicios Estatales de Salud.

"No tenemos afectación; en realidad tenemos muchísimas solicitudes de información, de confirmación. Tenemos un área en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido dedicada a contención y manejo de crisis, a través de una compañía que se llama MCL, y ellos están dedicados a enviar información correcta y confirmarle a nuestros intermediarios lo que está sucediendo.

"Y lo que está sucediendo es que estamos siguiendo los protocolos, estamos cumpliendo los reglamentos y nos estamos viendo como destinos muy certeros, muy seguros, destinos responsables, con un profundo espíritu", dijo Marisol Vanegas, secretaria de Turismo en el estado.

La funcionaria admitió que, sin embargo, la situación posiblemente continuará días o semanas y tendrán que estar cada vez más preparados.

Indicó que se ha estado en contacto con los 44 consulados con representación local y los más de 27 representantes de touroperadores e intermediarios de viaje para resolver posibles dudas o inquietudes.

También resaltó las certificaciones que dan cuenta de la calidad del crucero operado por la naviera Mediterranean Shipping Company (MCS), que cumple -mencionó- con altos estándares en el manejo de agua y residuos sólidos y la más alta tecnología.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado (Sesa), luego de aplicar hoy, nuevas pruebas a un tripulante y una pasajera del crucero MCS Meraviglia, se confirmó que "no existen casos de coronavirus" en el buque, pero sí de afecciones respiratorias, cuyo tipo será esclarecido esta noche.

La titular de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, aseveró que han seguido la ruta marcada por la Organización Mundial de Salud (OMS), que sigue tres momentos: Preparación, Respuesta y Recuperación. México -dijo- está en primera fase.

Sobre las medidas preventivas, ante el escenario actual, resaltó el lavado de manos, evitar saludar besando la mejilla; si se estornuda, hacerlo con el ángulo del codo; evitar asistir a sitios concurridos y de presentarse síntomas de infección respiratoria aguda, acudir de inmediato al médico; evitar la automedicación y, de confirmarse enfermedad respiratoria, no salir de casa.