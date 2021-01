Descartan medidas restrictivas a viajeros por nueva variante de Covid

Luego de que en México se han reportado los primeros contagios con la variante de Covid-19 descubierta en Reino Unido, la Secretaría de Salud aseguró que no se impondrán medidas restrictivas a viajeros, ni ce cerrarán fronteras, dado que esto no tendría un resultado efectivo.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comentó que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó implementar nuevas medidas de restricción.

"La respuesta es que no se necesita ningún control en particular y como ha ocurrido en 23 países, lo más probable es que esta variante se propague por el mundo entero, a pesar de una posible mayor transmisibilidad no representa un riesgo adicional al que representa la pandemia y la OMS ha desaconsejado imponer restricciones al respecto", dijo.

El funcionario mencionó que hasta el momento no existe evidencia científica de que la variante de Covid-19 tenga mayor transmisibilidad.

"La nueva variante, no cepa, hoy hay preocupación porque tiene una posible mayor transmisibilidad, pero aún está en debate, pero en su mayoría se piensa que no, que las variantes no tienen implicaciones sobre una mayor implicación de causar daño o de infectar, o una posibilidad de que las vacunas sean inefectivas, los Centros de Control de Enfermedades se han pronunciado al respecto", comentó.