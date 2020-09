Descartan que bares reabran en la CDMX con semáforo amarillo

Luego de que empresarios de bares, discotecas, así como de eventos sociales, solicitaron a las autoridades capitalinas poder abrir sus negocios cuando el semáforo epidemiológico cambie amarillo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó esa posibilidad.

"Va a ser difícil que se abra en los próximos días, ojalá pudiera abrirse. Nosotros por eso dimos opciones distintas de que pudieran abrir como restaurantes, prácticamente sin ningún trámite, que lo puedan hacer para poderse orientar a otro giro", dijo. Explicó que los bares son lugares cerrados de plática y música, y se ha visto, inclusive en las ciudades europeas, que en el momento que los abrieron prácticamente en 15 días los volvieron a cerrar porque representaban zonas de alto contagio.

"Entonces, no es un asunto de querer o no querer, sino de los análisis que hacemos de las zonas de contagio y cómo, pues algunas actividades es mucho más complejo abrirlas dado que todavía estamos en una situación en donde la pandemia está presente.

"Las escuelas, por ejemplo, los padres y madres de familia están pasando por situaciones difíciles teniendo a los hijos estudiando en casa. Entonces, si las escuelas aún no se han abierto, pues difícilmente se pueden abrir los bares y centros nocturnos; sabemos que es una situación difícil, económica y por eso les estamos dando la oportunidad de que abran más temprano, con espacios más abiertos y como restaurantes", comentó la mandataria local.

Este miércoles en conferencia de prensa, el presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic), Helking Aguilar Cárdenas, dijo que buscan los protocolos sanitarios adecuados para regresar a más tardar el 15 de octubre, de lo contrario, corren el riesgo de que 70% de los comercios en la Zona Metropolitana se declaren en bancarrota, despidiendo a más de 110 mil personas.