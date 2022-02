Descartan que diferencias entre AMLO y Blinken afecten relaciones

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, descartó que la relación entre México y Estados Unidos se vaya a ver afectada por el enfrentamiento verbal entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, por el número de periodistas asesinados en nuestro país.

En entrevista, la senadora y expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que la relación entre los dos países va más allá de cualquier diferencia de este tipo.

"La relación México-Estados Unidos está muy institucionalizada, somos socios, somos aliados estratégicos y tenemos una responsabilidad compartida para enfrentar muchos retos que tenemos en común (...) y, en ese sentido, pues no es una relación que se pueda ver afectada por alguna declaración u otra. Creo que el secretario de Estado, Blinken, hace una manifestación de preocupación sobre la circunstancia que prevalece en perjuicio de los periodistas en nuestro país y esta es una circunstancia que nos preocupa a todos".

Destacó que en el Senado este clima de violencia contra los periodistas ha sido motivo frecuente de intervenciones de todos los senadores, incluidos los de Morena.

La también exsecretaria de Turismo subrayó que no se puede soslayar que en lo que va del año han muerto cinco periodistas y otros han sido hostilizados.

Manifestó que pese a no ser una circunstancia nueva, se ha agudizado y "esto nos debe preocupar y cualquier declaración que venga de personajes de otros países, simplemente nos debe llevar a la reflexión de que es una circunstancia que hay que atender, pues cualquier democracia necesita de un periodismo fuerte, que se ejerza en libertad y que la libertad de expresión esté garantizada".

Claudia Ruiz Massieu remarcó que el pronunciamiento de Antony Blinken no es negativo y "como mexicanos hay que reconocer la situación, nos debe preocupar y hay que actuar en consecuencia".