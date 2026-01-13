Descartan sesión extraordinaria para autorizar ingreso de militares a México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, descartó la realización de un periodo extraordinario de sesiones, como estaba programado, para autorizar el ingreso de militares armados de Estados Unidos con fines de capacitar a tropas mexicanas.

En entrevista en el marco de la ceremonia de develación del retrato oficial de Gerardo Fernández Noroña, fue cuestionada sobre este tema donde se previa autorizar que 19 elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina de los Estados en sede de la Marina mexicana en Campeche llegaran del 19 de enero al 15 de abril de 2026, pero que después de la detención de Nicolás Maduro, en el Senado se le puso en pausa.

"No va a haber extraordinario, pero seguramente esto ya se verá posteriormente. No quiere decir que está cancelado, sino que en estos momentos hubo una pausa", indicó la senadora por Morena quien consideró que no habrá repercusiones con el gobierno de Donald Trump por esta decisión.

"Bueno, de hecho, el día de ayer, como ustedes saben, hubo una llamada de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el presidente de los Estados Unidos de América, en muy buenos términos, y se dio la información y, bueno, hay una relación cordial", argumentó.

En la Vieja Casona de Xicoténcatl, expuso que se seguirá trabajando, cooperando en coordinación, "pero, como se ha dicho, sin subordinación".

Asimismo, respecto a los amagos del presidente Trump de no continuar con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, minimizó el tema y dijo que se han realizado una serie de reuniones para abordar este asunto debido a la importancia que tiene el tratado para los tres países.

El tema de la iniciativa de la reforma electoral, dijo que habría que tomar en consideración lo que plantea Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en torno a la independencia del Instituto Nacional Electoral, ya que hizo una diferencia entre autonomía e independencia.

"Estamos de acuerdo en lo que significa precisamente esa independencia, porque se trata de que el instituto tenga capacidad de ejecutar y no solo de hacer propuestas". No obstante, añadió, habrá que seguir el proceso legislativo y recordó que en un principio se planteó que el Senado de la República sea la cámara revisora.