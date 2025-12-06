Descubre cómo tramitar el pasaporte a mitad de precio en 2026

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Si estás planeando viajar en el futuro y no cuentas con pasaporte vigente, será necesario sacar una cita para realizar el trámite durante el 2026 y no te quedes sin disfrutar de la experiencia de explorar otras culturas.

Cada año se espera un aumento en el costo del pasaporte mexicano y, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores aún no ha confirmado el precio que tendrá este documento en el 2026, a continuación te diremos quiénes son los mexicanos que pueden obtener su pasaporte con el 50% de descuento.

El costo del pasaporte dependerá de la vigencia que deseas que tenga este documento oficial, que puede ser desde un año (exclusivo para menores de 3 años), vigencia de tres años, seis años y hasta diez años.

Durante este 2025, el pasaporte mexicano mantuvo la siguiente tabla de costos:

Vigencia de 1 año (para menores de 3 años): 885.00 pesos

Vigencia de 3 años: mil 730 pesos

Vigencia de 6 años: 2 mil 350 pesos

Vigencia de 10 años: 4 mil 120 pesos

¿Quiénes pueden tramitar el pasaporte a mitad de precio?

Asimismo, en la página de la Secretaría se menciona que se realiza el 50% de descuento a los mexicanos mayores de 60 años y también a las personas con discapacidad, solo que en este caso, su padecimiento deberá ser comprobado.

De igual manera, los trabajadores agrícolas que cuenten con permiso para trabajar en Canadá podrán hacer uso de este descuento, solo que para ellos no aplica la vigencia de 10 años.

Requisitos para tramitar el pasaporte

Acreditar la nacionalidad mexicana: Acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, cédula de identidad ciudadana etc.

Presentar una identificación oficial vigente en original: INE, licencia de conducir o matrícula consular.

CURP

Comprobante de pago.