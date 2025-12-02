Descuento especial en SuperISSSTE para quienes forman parte de programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que quienes vayan en esta temporada decembrina a las sucursales de SuperISSSTE recibirán un 10% de descuento en sus compras.

En el Informe del Gabinete de Salud que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del ISSTE informó:

"En SuperISSSTE vamos a apapachar a las personas que vayan ahora en la temporada decembrina con un 10% de descuento en sus compras, especialmente a quienes forman parte de los programas sociales federales o tengan vales del gobierno de la ciudad", comunicó.

Los SuperISSSTE son la cadena de tiendas al servicio de los trabajadores del Estado y público en general, y su objetivo está enfocado en ofrecer productos de la canasta básica a precios bajos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí