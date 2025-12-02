logo pulso
Descuento especial en SuperISSSTE para quienes forman parte de programas sociales

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, revela promoción navideña en SuperISSSTE

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 01:29 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), informó que quienes vayan en esta temporada decembrina a las sucursales de SuperISSSTE recibirán un 10% de descuento en sus compras.

En el Informe del Gabinete de Salud que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del ISSTE informó:

"En SuperISSSTE vamos a apapachar a las personas que vayan ahora en la temporada decembrina con un 10% de descuento en sus compras, especialmente a quienes forman parte de los programas sociales federales o tengan vales del gobierno de la ciudad", comunicó.

Los SuperISSSTE son la cadena de tiendas al servicio de los trabajadores del Estado y público en general, y su objetivo está enfocado en ofrecer productos de la canasta básica a precios bajos.

El director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, revela promoción navideña en SuperISSSTE

