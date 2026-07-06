Despiden a ingeniero asesinado en Sinaloa

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Tlaxiaco, Oaxaca.- A más de cinco meses de la desaparición del ingeniero Pablo Osorio Sánchez, originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y desaparecido en La Concordia, Sinaloa, este sábado fue despedido por su familia.

"Les agradezco a las madres buscadoras, sin ellas no podríamos hacer nada, buscaron a mi Pablo y a toda la gente desaparecida", expresó la señora Socorro Osorio, madre de Pablo, durante el sepelio.

Este fin de semana, familiares, amistades, vecinos e integrantes de Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, dieron el último adiós al joven ingeniero en su ciudad natal.

Pablo desapareció el pasado 23 de enero en La Concordia, Sinaloa, en un hecho en el que también desaparecieron otros 10 ingenieros que trabajaban para la minera canadiense Vizsla Silver.

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En los meses siguientes, el colectivo de madres buscadoras Por las Voces Sin Justicia localizó múltiples fosas con restos humanos en la comunidad de El Verde, municipio de La Concordia, Sinaloa.

Tras meses de estudios forenses y espera, finalmente el cuerpo fue identificado por su madre en el Centro Médico Forense Federal el pasado 1 de julio.

Fue hasta este fin de semana que Pablo pudo regresar a su pueblo para ser despedido por su familia y amigos. Finalmente fue sepultado en el panteón del barrio de San Pedro, en Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca.

"Me siento aliviada porque mi hijo ya está aquí conmigo. Ahora pido justicia, mi hijo era buena gente, y no merecía esto", señaló la señora Socorro Osorio.

Pablo Osorio Sánchez era ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, fue el primero de su familia en terminar una carrera y era su sostén. Su objetivo era poder construirle una casa a su madre.