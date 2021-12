Destaca AMLO buena relación con Alfaro en temas de salud y seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno tiene una buena relación con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), porque en lo que tiene que ver en materia de seguridad y la paz de los ciudadanos "no nos podemos pelear".

"Llevamos buena relación sobre todo en este tema, fundamentalmente lo que tiene que ver con la seguridad, no nos podemos pelear cuando se trata de la paz y la tranquilidad, estamos trabajando de manera conjunta".

El gobernador Enrique Alfaro coincidió con el Mandatario federal que en materia de Salud y seguridad no hay diferencias.

"Podemos tener puntos de vista en diferentes temas, pero en la agenda de trabajo de seguridad, lo que tengo que expresar Presidente es nuestro agradecimiento porque solo ha habido solidaridad".

Señaló que a tres años de su mandato los resultados en materia de seguridad para Jalisco son importantes, pero no suficientes.

"Después de mucho tiempo en donde Jalisco estuvo por encima de media nacional de la incidencia delictiva, ya hemos logrado tener a nuestro estado por debajo de la media nacional que concluye todos los delitos".