Destaca Ernestina Godoy disminución de incidencia delictiva en la CDMX

Durante su primer informe como fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, presumió una disminución de hasta un 15% de la incidencia delictiva; destacó que los delitos que más se combaten son aquellos que afectan a todos los capitalinos, tales como el robo a transeúnte, a mano armada, a robo a casa habitación.

Godoy Ramos señaló que el combate a la delincuencia organizada continuará con resultados contundentes como hasta ahora.

"No vamos a negar la presencia de grupos delictivos ni a protegerlos como en administraciones pasadas; ahora se combaten sin distingos a todas las células criminales", expuso la fiscal, Ernestina Godoy durante su primer informe de actividades que tuvo como invitada especial a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero.

De igual manera, puntualizó que su administración se destacará por el respeto a los derechos humanos y el combate al feminicidio, el cual aseguró, disminuyó en un 11%.

En este tema dijo, se ha capacitado a todo el personal para no revictimizar a las mujeres víctimas de violencia y se hace un trabajo de investigación profesional que ha derivado en la captura de más de 30 agresores, los cuales ya fueron consignados y están bajo proceso penal.

"No estaremos satisfechas hasta lograr justicia para todas las mujeres y niñas víctimas de agresores, ellas son la prioridad", puntualizó la Fiscal General de la Ciudad de México, quien también aseguró que al interior de la dependencia se combate la corrupción con el objetivo de limpiar la institución de malas prácticas heredadas de otras administraciones.