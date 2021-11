Destaca Grupo Plural en el Senado decisión de AMLO de diferir iniciativa eléctrica

El Grupo Plural de senadores destacó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de postergar la votación constitucional de la reforma eléctrica, respaldaron la decisión de nacionalizar el litio y lo exhortaron a no convertirse en el "padre de un Foabaproa eléctrico" al heredar a otros gobiernos litigios por incumplir acuerdos internacionales en este sector.

Germán Martínez Cáceres, coordinador del Grupo Plural conformado por 5 senadores, también respaldaron el plan de distribución del ingreso mundial que planteó el presidente mexicano ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero lo exhortaron "empezar a casa" para que los mexicanos más ricos donen o tributen a la hacienda pública parte de sus ganancias, pero que esa transformación fraterna sea con respeto absoluto a quien piense diferente.

Al dar lectura a una carta enviada al Presidente de la República vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, destacó los que los retos nacionales en el sector energético y la demanda de insumos para el almacenamiento de la energía eléctrica hace estratégico el aprovechamiento del litio y garantiza de suministro y no el acaparamiento por parte de particulares.

"El gobierno mexicano debe nacionalizar con todas sus consecuencias, administrativas y jurídicas, tope donde tope, tal y como en su momento lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas con el petróleo", señalaron los senadores sin partido.

Argumentaron en voz del ex morenista y ex panista, que el litio es el recursos natural del futuro, por lo que no debe ser aprovechada por particulares en el presente. Debe ser aprovechado por las nuevas generaciones que necesitan energías distintas a los carburos.

Los senadores Nancy de la Sierra, Alejandra León, Emilio Alvarez Icaza, Gustavo Madero y el propio Germán Martínez, indicaron en su misiva que el gobierno de México debe mantener el modelo de generación, trasmisión, distribución y comercialización de la electricidad, donde se permita la inversión del capital privada, como en su momento lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas, porque ello garantiza energías lumpias y baratas para todos.

"Creemos que error que todo lo que surge de la sociedad es corrupto. Mientras que todo lo que toca el gobierno o los militares sea puro u honesto", subrayó Germán Martínez.

Indicó que el Grupo Plural está a favor de fortalecer la CFE y acabar con los privilegios ilegales, indebidos e inmorales de empresas privadas nacionales y extranjeras, pero el límite es la Constitución, leyes y los tratados internacionales.

Advirtieron al presidente López Obrador de los altos riesgos jurídicos de un incumplimiento de contratos en el ámbito internacional, por lo que tampoco es moral ni deseable que eso lo paguen otros gobiernos que le precedan. "No vemos lo vemos a usted como el padre de un Fobaproa eléctrico", concluyeron los senadores.