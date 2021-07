Destinan 200 mil pesos a la cuarta sección de Chapultepec

A partir de este fin de semana abrirá la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, donde se llevarán a cabo presentaciones de teatro, música, talleres y danza, que fueron organizadas mediante un trabajo colegiado entre el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura federal.

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Cultura señaló a EL UNIVERSAL que el gobierno capitalino y la dependencia encabezada por Alejandra Frausto trabajaron de forma conjunta en la elaboración de la programación de actividades culturales programadas para este fin de semana.

"Para las actividades subsecuentes, el mecanismo será el mismo. Por parte de la Secretaría de Cultura, se realizará la programación a través del Complejo Cultural Los Pinos, con un presupuesto estimado para este mes (julio) de alrededor de 200 mil pesos", indicó.

La cuarta sección abarca 73.297 hectáreas que fueron donadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Estará abierta de 11 a 16 horas.

La apertura de esta zona, dijo la Secretaría de Cultura, implicó únicamente para este fin de semana una inversión de 60 mil pesos y detalló que habrá dos formas para acceder. La primera será a través de transporte.

"En autobuses por parte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que saldrá de la puerta de los leones, en un horario de 10 a 13 horas. Las salidas serán cada media hora y (para el regreso) estos mismos saldrán de la Fábrica, con una última salida a las 16 horas. El acceso peatonal se realizará desde Avenida Vasco de Quiroga, por Pasaje Bellavista de 10:30 a 15:30 horas", dijo.

Para orientar a los visitantes habrá "mediadores". Sin embargo, la presencia de esas personas no implicó nuevas contrataciones por parte de la Secretaría de Cultura:

"No se realizan contrataciones adicionales, el personal que estará dando estos recorridos colabora en secretarías del gobierno de la Ciudad de México, como Turismo y Medio Ambiente, y la Coordinación de Participación Ciudadana. Este fin de semana esperamos recibir alrededor de 3 mil personas a lo largo del día. En seguimiento a los protocolos de sanidad emitidos por las autoridades de la Ciudad, se considera un aforo máximo de 500 personas".

La dependencia federal detalló que en la apertura de la cuarta sección no se realizaron construcciones adicionales, sólo se habilitaron instalaciones ya existentes, que hizo la Secretaría de Obras y Servicios y la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec.

Asimismo, especificó que la Secretaría de Obras y Servicios coordinará las labores de limpieza, en tanto que la Sedena proporcionará la seguridad de la zona.