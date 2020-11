Detectan a otra mexicana operada sin permiso en Centro de Detención

El gobierno mexicano detectó a una mexicana más que habría sido sometida a una cirugía (no histerectomía) sin autorización, en el Centro de Detención de Irwin (ICDC por sus siglas en inglés), en Georgia.

Con ello, son ya 10 las ciudadanas mexicanas que fueron sometidas a una cirugía sin previo conocimiento total del procedimiento, y por lo cual el gobierno mexicano analiza la posibilidad de presentar un recurso jurídico en la Unión Americana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que en el seguimiento que se hace en los casos de presunta negligencia médica que afectó a mujeres detenidas en el ICDC, ya se logró identificar a una connacional más que refirió no haber recibido información completa sobre el proceso quirúrgico al que sería sometida, ni haber contado con seguimiento postoperatorio.

La connacional regresó a México a inicios de 2020.

La Cancillería mexicana detalló que la mujer se encuentra ya en contacto con el abogado Andrew Free, para evaluar su posible inclusión en la demanda colectiva que ya se coordina.

"Con este caso suman diez mujeres mexicanas que presuntamente fueron víctimas de abuso y negligencia médica por parte del doctor Mahendra Amin, de las cuales cuatro fueron intervenidas quirúrgicamente. Cinco de las diez mujeres mexicanas permanecen bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Todas han recibido asistencia consular", señaló Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

En el caso de las mujeres que aún se encuentran bajo custodia en el Centro de Detención, y que están vinculadas al caso, el gobierno mexicano tiene conocimiento que no serán deportadas por lo que continuarán con asistencia consular.