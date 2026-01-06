logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ILUSIONADOS!

Fotogalería

¡ILUSIONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detectan gusano barrenador en Michoacán

El gusano barrenador continúa su dispersión en México, afectando ahora al centro del país

Por El Universal

Enero 06, 2026 02:48 p.m.
A
Detectan gusano barrenador en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- La oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán informó esta mañana de martes la detección de un caso aislado de gusano barrenador del ganado en el municipio de Villa Madero, infección que es la primera en confirmarse en la entidad.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, el caso fue validado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que activó los protocolos correspondientes para la atención del animal y el seguimiento epidemiológico en la zona.

La autoridad estatal aseguró que el ejemplar afectado recibió atención sanitaria y permanece bajo vigilancia, y, en suma, se reforzaron las acciones de control del GBG en el entorno inmediato del predio.

La confirmación en Michoacán se suma a los reportes recientes en el Estado de México, en un contexto en el que el gusano barrenador mantiene una dispersión territorial más allá de las regiones donde se concentraban los primeros brotes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con este caso, la autoridad sanitaria amplía el mapa de presencia activa de la plaga en México, que al inicio de enero registraba afectaciones principalmente en el sur y sureste, pero ya con incursiones documentadas en entidades del centro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detectan gusano barrenador en Michoacán
Detectan gusano barrenador en Michoacán

Detectan gusano barrenador en Michoacán

SLP

El Universal

El gusano barrenador continúa su dispersión en México, afectando ahora al centro del país

Sheinbaum responde a declaraciones de Trump
Sheinbaum responde a declaraciones de Trump

Sheinbaum responde a declaraciones de Trump

SLP

El Universal

Trump señala a México por cárteles: Sheinbaum resalta la comunicación y colaboración con EEUU

Fotos | Infancias toman mañanera de Sheinbaum por Día de Reyes
Fotos | Infancias toman mañanera de Sheinbaum por Día de Reyes

Fotos | Infancias toman "mañanera" de Sheinbaum por Día de Reyes

SLP

El Universal

La conferencia también dio espacio a una pregunta sobre las acciones del gobierno en favor de la niñez

Inadmisible, que una potencia se lleve a un presidente a la fuerza: Sheinbaum
Inadmisible, que una potencia se lleve a un presidente a la fuerza: Sheinbaum

Inadmisible, que una potencia se lleve a un presidente a la fuerza: Sheinbaum

SLP

El Universal

Más allá de las diferencias ideológicas, "existe una línea que no debe cruzarse", reiteró la presidenta