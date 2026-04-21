Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL

MONTERREY

, NL, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Al menosque asisten a

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

(Cendi) enregistraron presencia de plomo en la sangre, según un estudio aplicado a mil 239 estudiantes de la Zona Metropolitana dedurante 2024.El análisis, elaborado por especialistas deen coordinación con la, surgió tras la preocupación por la exposición a contaminantes industriales en la región, en particular por elvinculado a la empresa Zinc Nacional, señalada en investigaciones recientes.Los resultados identificaron que 84 de los casos se encuentran en niveles considerados de riesgo por laen el organismo.La detección se realizó enubicados en, Apodaca y San Nicolás y Ciénega de Flores.De acuerdo con la información oficial, las pruebas se realizaron con autorización de madres y padres de familia y forman parte de un, luego de que se observaran posibles afectaciones en elde algunos estudiantes.Las autoridades de salud estatal indicaron que el proceso continuará con unaenpara confirmar y detallar los resultados. Paralelamente, se daráa los menores identificados, con evaluaciones enfocadas en su desarrollo.A partir de este diagnóstico, las instituciones involucradas prevéna una población deque integran losen la entidad.La información que se obtenga será utilizada para diseñarsanitario, revisaraplicables a la industria y, en su caso,