Detectan primer caso sospechoso de flurona en Sinaloa

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya dijo que no se puede hablar que la nueva variante del Covid-19 flurona se encuentre en Sinaloa, puesto que sólo se tiene un paciente del sexo masculino, en calidad de sospechoso.

Subrayó que es necesario que haya más de dos casos confirmados para poder establecer que esta variante se encuentra en territorio estatal, aunque no se descarta que esta pueda llegar al estado, por la movilidad que se tiene.

Por la mañana, el Secretario de Salud del Estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda detalló que desde el pasado seis de enero, se detectó a un paciente del sexo masculino, de más de treinta años que presentaba los síntomas de flurona, cuyos estudios preliminares así lo establecieron.

Comentó que por el número de pacientes activos que se disparó a tres mil 436, en su inmensa mayoría concentrados en los municipios de Culiacán, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado y Mazatlán, no se descarta que la variante Omicron, esté presente en todo el territorio estatal.