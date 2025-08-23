logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Deteinen a conductor con 1,201 paquetes de cocaína en Sonora

La SSPC informa sobre la detención de un conductor en Sonora con gran cantidad de cocaína.

Por EFE

Agosto 23, 2025 05:07 p.m.
A
Deteinen a conductor con 1,201 paquetes de cocaína en Sonora

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó este sábado de la detención en el estado de Sonora (norte) de un conductor que transportaba en un tráiler 1.201 paquetes con cocaína ocultos en el interior de la unidad.

Además, la SSPC detalló en un comunicado adjunto que, derivado de labores de inspección y vigilancia en el municipio de San Luis Río Colorado, efectivos detectaron "un tractocamión acoplado a una caja seca", que tras ser "revisado" se identificaron "irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja", por lo que se hizo una inspección minuciosa.

"Como resultado hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína", señaló el documento sobre los 1,201 paquetes que contenían la presunta sustancia ilícita.

En el sitio, la SSPC señaló que se procedió a la detención del conductor de la unidad y lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.

El Gobierno mexicano ha dicho desde febrero que, gracias a la ´Operación Frontera Norte´ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- se han detenido a más de 6,300 personas y se han confiscado casi sesenta toneladas de droga, entre ellas 311 kilogramos de fentanilo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Deteinen a conductor con 1,201 paquetes de cocaína en Sonora
Deteinen a conductor con 1,201 paquetes de cocaína en Sonora

Deteinen a conductor con 1,201 paquetes de cocaína en Sonora

SLP

EFE

La SSPC informa sobre la detención de un conductor en Sonora con gran cantidad de cocaína.

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán
Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

Detectan primera persona infectada con gusano barrenador en Yucatán

SLP

El Universal

Fue atendido en días pasados en el Hospital Regional de Alta Especialidad

Legisladores va por regulación para cascos de motociclistas
Legisladores va por regulación para cascos de motociclistas

Legisladores va por regulación para cascos de motociclistas

SLP

El Universal

La mayoría de los importados no cumplen con las medidas de seguridad, señalan

Confrontación en redes: diputada Nay Salvatori exhibe a usuario y Ricardo Salinas Pliego lo respalda
Confrontación en redes: diputada Nay Salvatori exhibe a usuario y Ricardo Salinas Pliego lo respalda

Confrontación en redes: diputada Nay Salvatori exhibe a usuario y Ricardo Salinas Pliego lo respalda

SLP

El Universal

La legisladora de Morena citó y expuso a un ciudadano tras un comentario ofensivo, lo que derivó en un cruce con el empresario