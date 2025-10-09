Detención de integrantes de caravana migrante por agentes del INM

PIJIJIAPAN, Chis. (EL UNIVERSAL).- Efectivos del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron este miércoles por la tarde-noche, en dos operativos por separado, a un número indeterminado de integrantes de la caravana migrante que salió de Tapachula el 1 de octubre.

En el primer operativo aseguraron a una veintena de extranjeros que se bañaban en un río en las inmediaciones de la comunidad Galeana, cuando fueron sorprendidos por los agentes federales, quienes los subieron por la fuerza a "Las Perreras", para posteriormente trasladarlos a la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula.

El contingente descansaba en esa comunidad, luego de caminar por varias horas bajo el sol y la lluvia del municipio de Mapastepec, donde tomaron un descanso de dos días; para luego seguir su caminata a este municipio.

En otra acción, agentes del INM acompañados de la Guardia Nacional (GN) sorprendieron a un grupo de migrantes de la caravana que se habían adelantado a Pijijiapan y descansaban en el parque.

En un video que circula en redes sociales, se observa varias camionetas del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional que huyen al ser enfrentados por hombres y mujeres, quienes arrojan piedras a las unidades.

De igual forma, logran rescatar a varios de sus compañeros que se encontraban al interior de una camioneta del INM, mientras un grupo de agentes de la Guardia Nacional portando sus armas de fuego huye del lugar.

Hasta las 14:00 horas de este jueves se desconoce el número de extranjeros integrantes de la caravana detenidos.

Cubano de la caravana es atendido por miasis

Un cubano de la caravana migrante fue atendido en el hospital con una herida en la pierna infectada con gusano barrenador, así como por deshidratación.

El joven identificado como Adrián, sufrió un desmayo cuando caminaba hacia esta ciudad, provocado por la deshidratación y la lesión en el músculo derecho, donde se observa larvas de la Mosca del Gusano Barrenador del Ganado.

De acuerdo al testimonio del migrante cubano, el pasado miércoles le fueron extraídos gusanos con una espina de limón, pero este jueves la pierna amaneció mal debido a la infección ante la falta de atención médica o curación.

A las 14:00 horas, el migrante fue trasladado a una clínica para su atención médica debido al desmayo y la lesión en su pierna.

De acuerdo a la cubana Gisel Hernández, la mayoría de los integrantes de la caravana presentan lesiones en sus pies, debido a las ampollas provocado por las largas caminatas.

De igual forma, hombres, mujeres y niños vienen sufriendo desmayos en el camino debido a la deshidratación que presentan por la falta de agua.

"Venimos sufriendo, ahora estamos tomando agua de los ríos porque en el camino no hay donde comprar; este camino se pone cada vez más duro", señaló.

Hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que escuche la solicitud de los integrantes de la caravana que les otorguen un permiso para llegar a Ciudad de México.

Abundó que Tapachula está saturado de migrantes y la Comisión de Ayuda a Refugiados (Comar) está saturado de casos, pero, además, no hay trabajo bien remunerado y las rentas de las viviendas son altas.

Este día la caravana migrante descansará en el parque de este municipio, mientras deciden si continuar con la caminata la madrugada del viernes hacia el municipio de Tonalá, que se ubica a unos 80 kilómetros.