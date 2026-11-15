Grecia Quiroz celebra detención de integrante de "Los R's"

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La alcaldesa del municipio de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, celebró la detención de Miguel Ángel "N", alias "Diego" o "Mike", presunto integrante de la facción "Los R's" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), relacionada con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

En redes sociales, Quiroz reconoció la labor del gobierno de México, del secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, y de las fuerzas federales de seguridad.

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"Junto con la captura del 'R2' en Guadalajara, son avances importantes en la investigación y que agradezco", escribió.Agregó que con las detenciones de supuestos miembros de esta facción se averigüe quién dio la orden de asesinar a su esposo después de haber inaugurado el Festival de las Velas, el 1° de noviembre de 2025. "Ese es el paso que verdaderamente permitirá que haya justicia plena".Finalmente, declaró que "vamos a seguir exigiendo con firmeza y sin descanso que se llegue al final. Uruapan, Michoacán y México merecen la verdad y Carlos merece justicia".Cae Miguel Ángel "N"Elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a Miguel Ángel "N", alias "Diego" o "Mike", presunto integrante de la facción "Los R's" del Cártel Jalisco Nueva Generación.Mediante X, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que, durante recorridos de prevención y seguridad en el municipio de Atotonilco el alto, Jalisco, los efectivos fueron atacados con disparos de arma de fuego. "Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención".Explicó que dicha facción es encabezada por Ramón Ángel "N", alias "R1", y Rafael "N", alias "R2", ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.