Profeco concilia 32 inconformidades en primer día del Buen Fin

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante el primer día de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concilió 32 inconformidades y recuperó un monto de 229 mil 749 pesos a favor de las personas.

Las principales causas de reclamo fueron: Incumplimiento de promoción (7), incumplimiento de oferta (6), no respetar el precio anunciado (5), negativa a entregar el producto (2) y negativa al pago de compensaciones o bonificaciones (2). Acerca de las compañías que han tenido más reportes se encuentran: Sam´s Club, con seis quejas; Walmart, First Cash y Elektra con dos; y Lacoste, Zara, Juguetrón, Iberojet, Steve Madden y Telcel tienen una inconformidad cada uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el primer día de la 16a edición de El Buen Fin, los productos con más inconformidades ante la Profeco son los de ropa y zapatos (6); tecnología y pantallas (5), hogar, alimentos y bebidas (3); transporte-automotriz, tecnología accesorios, hogar-juguetes, hogar-muebles (2 c/u); tecnología-computadoras laptop, artículos de belleza-perfumería y transporte-motocicleta (1 c/u).Brindan más de dos mil asesorías en módulos de atenciónA través de los 169 módulos de atención, localizados en lugares de mayor afluencia, brigadas de funcionarios, además de llamadas al Teléfono del Consumidor, se han otorgado 2 mil 115 asesorías a quienes han necesitado información sobre sus derechos, trámites que pueden llevar a cabo ante las oficinas de la institución, así como los procesos a seguir para inconformarse por ofertas no respetadas, plazos de entrega, cancelación de compra y la entrega del producto equivocado, entre otros.Por entidades, el Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Guanajuato y Oaxaca son las que acumulan más inconformidades, con cinco en cada entidad, mientras que Morelos registra dos. Asimismo, se realizaron mil 4 monitoreos de publicidad en línea, mediante los que se detectaron 49 sitios con incumplimientos y se enviaron los exhortos correspondientes con el objetivo de hacer las correcciones pertinentes."Para cuidar y defender los derechos de las personas en estos días de ofertas y promociones, como parte del Operativo de Verificación y Vigilancia puesto en marcha por la institución en todo el país, personal de la Procuraduría y de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) recorren establecimientos y lugares de mayor actividad comercial, en los cuales han colocado 1 mil 838 preciadores para que las y los comerciantes exhiban los precios a la vista de las y los compradores", informó.Por medio de un comunicado, la Profeco destacó que se han colocado 327 carteles con los derechos de la y del consumidor. Dentro de este operativo, se han llevado a cabo 70 visitas de vigilancia y monitoreado 3 mil 316 productos de alto consumo durante la temporada.Exhortó a la población a consultar precios antes de comprar, en el micrositio especial de El Buen Fin, https://elbuenfin.profeco.gob.mx/. Sus canales para presentar quejas y denuncias: módulos de atención; brigadas en centros comerciales; Teléfono del Consumidor, con horario del 13 al 17 de noviembre, de 9:00 a 19:00 horas; así como a través de las redes sociales X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial), o por correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.