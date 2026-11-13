ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Antes de que la historia quedara en los libros, los acontecimientos de la Revolución Mexicana circularon en versos y canciones que contaban batallas, difundían noticias y construían la memoria de sus protagonistas.

La Revolución Mexicana también se contó a través de canciones que circularon en pueblos, caminos y frentes de batalla, donde los acontecimientos encontraron una forma de difundirse en versos que hablaban de enfrentamientos, personajes, derrotas y victorias.

Para la Doctora Mercedes Zavala, especialista en lírica tradicional y romancero, el corrido no surgió con la Revolución ni se limitó a narrar sus episodios militares; su formación fue resultado de un proceso que atravesó distintas expresiones de la tradición popular durante el siglo XIX. El movimiento revolucionario, sin embargo, dio un impulso particular a su temática épica y a su función como medio de información.

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El corrido fue una manera de contar lo que ocurría, pero también de interpretar los acontecimientos; en sus versos quedaron registradas distintas versiones de la historia, las valoraciones que cada comunidad hacía de sus personajes y las narraciones que, con el paso del tiempo, adquirieron nuevas formas.

DEL ROMANCE AL PERIÓDICO CANTADO

Los antecedentes del corrido se encuentran en una tradición narrativa que llegó a México desde España y que, con el paso de los años, se relacionó con otras formas de expresión popular; Zavala explica que entre sus influencias se encuentran el romance, la décima narrativa y otras expresiones de la canción popular.

De esta dimensión meramente lírica, durante la Revolución, el corrido adquirió una función informativa: llevaba noticias a lugares donde la circulación de otros medios podría ser limitada. La circulación de la información tenía distintas vías: había hojas sueltas e impresos de casas editoriales, pero también cantores que difundían las composiciones de forma oral.

Mercedes Zavala señala que no todos los corridos surgían de soldados que improvisaban canciones en los campamentos, sino que algunos caudillos contaban con corridistas, así Villa, Carranza y Zapata tuvieron personas que acompañaban sus movimientos para narrar noticias y acontecimientos, sin que su función fuera necesariamente participar en los combates.

La cercanía con los hechos podía permitir que las primeras versiones incluyeran fechas y horas precisas, sin embargo, cuando las composiciones pasaban de una voz a otra, algunos datos circunstanciales se perdían; en relatos como el de la Toma de Zacatecas podían permanecer los elementos centrales del acontecimiento, aunque desaparecieran detalles que en un primer momento parecían indispensables.

DEL ROMANCE AL PERIÓDICO CANTADO

El corrido podía contar un suceso, pero eso no significa que funcionara como un registro neutral; en sus versos convivían la información y la interpretación de quien narraba. La imagen de un personaje dependía de los valores que la composición destacaba y de la experiencia de quienes escuchaban la historia.

La representación de los personajes en los corridos respondía a las valoraciones de cada comunidad y no a una visión única de los acontecimientos; Pancho Villa, por ejemplo, aparece en distintas composiciones asociado con cualidades como la valentía, el liderazgo, la lealtad y la generosidad hacia los sectores pobres, lo que contribuyó a construir su imagen heroica. Sin embargo, también existieron corridos sobre las tropas federales y otros bandos, por lo que el repertorio no respondía a una sola postura política; estas interpretaciones variaban de una región a otra y se transformaban con la transmisión oral.

Al transmitirse de una persona a otra, las composiciones podían modificar nombres, lugares y estrofas, mientras algunos detalles desaparecían y otros se adaptaban a la memoria y creatividad de quienes las interpretaban; así, la tradición oral no consistía únicamente en repetir una letra, sino en incorporar cambios y conservar, al mismo tiempo, el núcleo de la narración, incluso cuando se desconocía quién había escrito originalmente un corrido, la comunidad podía apropiarse de él e integrarlo a su repertorio.

¿A QUIÉN SE LE ESCRIBÍAN CORRIDOS? LA MEMORIA Y LA FAMA POPULAR

Los corridos no estaban dedicados únicamente a los grandes caudillos ni a quienes ocuparon un lugar en los relatos oficiales, también contaban historias de personajes locales, combatientes, personas involucradas en conflictos y figuras cuya fama se extendía por una región.

Mercedes Zavala identifica en algunas composiciones el deseo explícito de que una noticia se difundiera, una fórmula recurrente en la que se pide a una paloma que lleve el relato a otra persona con la intención de hacer circular la historia. La investigadora también apunta que no todas las composiciones respondían a la importancia de los personajes en la política nacional, sino al interés que despertaban en las comunidades, tal como los corridos del general Felipe Ángeles que incluyen referencias a su fusilamiento y petición de indulto.

Zavala también aclara que no toda canción relacionada con la Revolución pertenece al género del corrido, sino que también hay canciones, tal como "La Adelita" y "La Valentina", que hacen referencia a la época, a la ciudad o a personajes, pero que carecen de la narración épica de una historia que es una de las características del corrido.

DE LA MEMORIA ORAL A LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

La historia del corrido también está marcada por los cambios en sus formas de circulación; con la llegada de la grabación discográfica y la expansión de la radio modificaron la manera de escuchar y difundir estas composiciones, a esto se le añade que los límites de duración de los discos obligaron a recortar algunas letras, mientras que los nuevos formatos musicales dieron mayor peso a los arreglos y a la instrumentación.

Zavala señala que el corrido tradicional tenía una estructura musical sencilla, con frases melódicas que facilitaban la memorización; en ellos la letra ocupaba un lugar central porque lo importante era contar una historia, con la incorporación de otros instrumentos y ritmos, la música adquirió mayor complejidad y la relación entre melodía y narración cambió.

Entre las modificaciones más relevantes está la percepción sobre la vigencia del género, porque, aunque suele asociarse con el narcocorrido o con expresiones recientes como el corrido tumbado, la especialista advierte que el corrido continúa presente en comunidades donde todavía se componen canciones sobre acontecimientos locales. Sus temas y recursos han cambiado, pero la intención de narrar hechos y personajes permanece en distintas expresiones.

La historia nos muestra la evolución del género: antes de la Revolución ya contaba historias de pasiones, conflictos y venganzas; durante el movimiento amplió su repertorio hacia las batallas y los protagonistas políticos; después encontró nuevos medios y temas. Su continuidad no depende de que conserve intacta una melodía o una estructura, sino de su capacidad para convertir acontecimientos cercanos en relatos que circulan entre las personas.

Así, la Revolución no solo quedó en documentos, fotografías y testimonios, también permanece en versos que cambiaron con cada voz, en canciones que dieron fama a personajes y en relatos que cada comunidad hizo suyos. El corrido fue una forma de contar lo que sucedió, pero también de narrar las historias que merecen ser recordadas.