"Gobernadores manipulan cifras"

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Ciudad de México.- La senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya, advirtió que la diferencia de 5 mil 140 homicidios entre los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante 2025 podría responder a un "incentivo perverso" de varios gobernadores para presentar mejores resultados en materia de seguridad.

En entrevista con El Universal, sostuvo que si bien ambas instituciones utilizan metodologías distintas, la discrepancia nunca había alcanzado esta magnitud.

"La discrepancia siempre era del rango de 4%, no llegar a 21%", señaló la legisladora.

Anaya consideró que algunas fiscalías podrían estar reclasificando homicidios dolosos como culposos, lesiones que derivan en la muerte o fallecimientos por determinar. Sin embargo, aclaró que no tiene pruebas de que exista una instrucción directa del gobierno federal para modificar las estadísticas.

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La priista cuestionó particularmente el caso de Zacatecas, en el que las autoridades presumen una reducción de 70% en homicidios, pese a que la diferencia entre ambos registros alcanza 45%.

"¿Se trata de resolver problemas o se trata de maquillar cifras? ¿De qué se trata gobernar? ¿Se trata de dar resultados o de fingir resultados?", expresó.

No obstante, reconoció una tendencia descendente en los homicidios y destacó cambios en la estrategia federal de seguridad, reflejados en detenciones, decomisos y operativos.

"Yo soy de la oposición y soy capaz de reconocer que ha habido una curva descendente", afirmó.

Ante la revisión anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Anaya pidió corregir las clasificaciones y transparentar los registros para diseñar políticas públicas basadas en diagnósticos precisos.

Mientras que el senador por Morena, Pavel Jarero, defendió la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum y dijo que a pesar de las cifras del Inegi, hay resultados tangibles.