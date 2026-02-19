Detenciones pendientes por huachicol fiscal confirma Claudia Sheinbaum
Se mantienen abiertas investigaciones y detenciones relacionadas con contrabando de combustible en la Fiscalía General de la República.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo dijo que " no hay líneas
de investigación" en contra del titular de la Secretaría de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ante el caso de "huachicol" fiscal.
Esto, luego de que se dieran a conocer supuestos audios del contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien denunció el caso y antes de fallecer supuestamente se reunió con Morales Ángeles y su antecesor, almirante Rafael Ojeda Durán.
En su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hay detenciones pendientes.
"No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierta toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento.
"Y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República y hay que esperar", dijo la Presidenta.
-----Cooperación de EU sobre "huachicol" fiscal
Sobre la cooperación con Estados Unidos en el tema y la solicitud de extradición, la Mandataria federal confirmó que "son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México".
"Hay solicitud de extradición de algunos empresarios y es la Fiscalía quien tiene que dar la información", mencionó.
"¿Son los Jensen?", se le preguntó.
"Entre otros", respondió.
Sobre el monto de 600 mil millones de pesos detectados, la titular del Ejecutivo federal apuntó que es una estimación.
Aseguró que hay una "disminución sustantiva" en el contrabando de combustible, además del trabajo permanente que se hace de vigilancia.
