Detenidas dos mujeres por agresión a policías en marcha 8M
Las agresiones ocurrieron durante la manifestación del 8 de marzo en San Francisco de Campeche.
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Camp., marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora Layda Sansores San Román aseguró que quienes rociaron gasolina a escudos y mujeres policías durante la marcha 8M del pasado domingo, podrían alcanzar penas máximas de hasta 37 años de prisión.
Esto, debido a que la Fiscalía General del Estado de Campeche presentaría el caso como Homicidio calificado en grado de tentativa.
Sansores San Román expresó que los 37 de años de prisión serían petición de la FGEC para dos de los 14 detenidos inicialmente por hechos presuntamente delictuosos durante la marcha y que fueron identificadas como presuntas responsables de la agresión a las policías que cumplían con su trabajo ese día.
Como se informó en EL UNIVERSAL el día de la marcha varias de las manifestantes pretendieron prender fuego a las policías.
Las investigaciones permitieron ubicar a dos de ellas como las presuntas responsables y ya están en el penal de Kobén en Campeche.
