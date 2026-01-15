Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

El exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ildefonso Guajardo, aseguró este jueves que trabajó en el pasado con Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de la Alcaldía de Uruapan, pero que no lo recomendó nunca para el puesto que ocupó en la localidad michoacana.

Samuel 'N', fue vinculado a proceso por colaborar en la ejecución del entonces Alcalde Carlos Manzo al proporcionar su agenda de actividades a cambio de droga.

"En días recientes ha circulado información sobre la detención de una persona que fue integrante de mi equipo de trabajo y que ha sido vinculado a proceso por el artero crimen del Alcalde de Uruapan. Informo que Samuel ´N´ colaboró en la LXV Legislatura, donde tuve el privilegio de ser compañero del Diputado Carlos Manzo", señaló Guajardo en redes sociales.

"Al finalizar mi periodo en la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2024, concluyó la relación laboral con dicha persona. Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel "N" a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Guajardo fue Secretario de Economía durante todo el sexenio del Presidente Peña Nieto, entre 2012 y 2018, y a la par fue el líder del equipo de México durante las negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC.

Entre 2021 y 2024, Guajardo fue Diputado federal por el PRI. En esa Legislatura, la LXV, fue donde el exfuncionario peñista conoció a Carlos Manzo, legislador por Michoacán, por parte de Morena.

Vinculan a proceso a Samuel "N"

Un Juez de control ordenó este lunes la vinculación a proceso de Samuel "N", exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de la Alcaldía de Uruapan, al considerar que colaboró en la ejecución del entonces Alcalde Carlos Manzo al proporcionar su agenda de actividades a cambio de droga.

En la audiencia del caso que duró cerca de ocho horas, se detalló que el servidor público proporcionó la agenda del Alcalde y su ubicación durante el Festival de las Velas a cambio de dos grapas de cocaína. La información fue entregada al taxista Josué Elogio "N", alias "El Viejito" o "El Zambada", quien dotaba de droga al funcionario, y transmitió los datos a "El M2", mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El abogado de la Fiscalía explicó que las investigaciones revelaron que Samuel "N" y "El Viejillo" intercambiaron mensajes desde dos semanas antes del asesinato de Manzo, las cuales siguieron tras el crimen.

Tras la relatoría de los hechos, el Juez consideró que los imputados actuaron de manera intencional en la planeación del ataque, mientras que en el caso de Samuel "N", llegó a la conclusión de que su participación fue sistemática por haber filtrado información. En consecuencia, vinculó a proceso a ambos imputados por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Samuel "N" permanecerá en en el penal de "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y Josué "N", en el Centro de Readaptación Social, David Franco Rodríguez, en el Municipio de Charo, Michoacán.

No era del movimiento, responde Grecia Quiroz

La Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que Samuel "N", exfuncionario del Ayuntamiento, no formaba parte del denominado Movimiento del Sombrero, tras su detención por presunta colaboración en el homicidio del exalcalde.

Durante una conferencia de prensa, la Alcaldesa y viuda de Carlos Manzo, señaló que el movimiento político que encabezó junto a su esposo Carlos Manzo se rige por principios de lealtad, por lo que deslindó a dicha organización de cualquier vínculo con el exservidor público.

Quiroz explicó que Samuel "N" se integró al Ayuntamiento una vez concluido el proceso electoral y cuando Carlos Manzo ya se desempeñaba como Presidente Municipal, pues no participó en la conformación ni en las actividades iniciales del movimiento.

"Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al movimiento o, en este caso, no al movimiento, sino al ayuntamiento a trabajar con el presidente municipal una vez ya que se gana", aseguró.

Coronel supo un mes antes que matarían a Carlos: hermano

Juan Manzo, subsecretario del Gobierno de Michoacán, aseguró que el Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de su hermano, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, le confió que desde un mes antes existía información sobre un atentado en contra del Presidente Municipal de Uruapan.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas", que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Juan Manzo destacó la urgencia de la detención del coronel José Manuel Jiménez para que declare ante las autoridades sobre esta situación.

"Urge la detención del Coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de Carlos Manzo y quien también, dicho por él, sabía o tenía información de que habían querido atentar con Carlos Manzo desde un mes antes. Entonces, yo creo que es información muy relevante, muy importante, la que también urge que se presente a declarar y no debe de haber omisión ni del lado del movimiento del sombrero, ni del lado del Movimiento de Regeneración Nacional".

El funcionario indicó que la ejecución no puede analizarse de manera aislada, sino junto con el dispositivo de seguridad que se montó y los avisos previos que habrían sido ignorados.