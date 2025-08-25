Detenidos 10 hombres por tala ilegal en Reserva Mariposa Monarca

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que 10 presuntos infractores fueron detenidos por tala ilegal, posesión y transporte clandestino de recursos naturales en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán, considerada zona crítica forestal.

Además, se aseguraron tres vehículos con 25.9 metros cúbicos de madera en rollo de pino que no contaba con documentos que acreditaran su legal procedencia.

Por lo anterior, los vehículos fueron resguardados de manera precautoria en un recinto en Maravatío, Michoacán. Mientras tanto, los 10 sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con la dependencia federal, el operativo fue posible gracias al aviso oportuno de autoridades de núcleos agrarios de la región, quienes cuentan con Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Los CVAP, indicó, trabajan de manera coordinada con personal de Profepa para aumentar la vigilancia en las zonas protegidas.

Profepa realiza acciones de combate a la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

Como parte de las acciones de combate a la tala ilegal, trabajadores de Profepa realizaron el sábado 23 de agosto actividades de inspección, donde visitaron un predio de una hectárea en el que se encontraron siete tocones de pino de entre 23 y 86 cm de diámetro y uno de hojosas, con un volumen aproximado de 29.6 metros cúbicos de arbolado aprovechado de manera ilegal, dentro del polígono del área de la mariposa monarca.

En consecuencia, la procuraduría anunció que se realizarán peritajes correspondientes para presentarlos ante la fiscalía michoacana, a fin de fortalecer la carpeta de investigación.

Asimismo, garantizó que se continuarán realizando acciones necesarias para detectar y frenar la tala clandestina dentro del área de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

La zona afectada, detalló, se ubica en el municipio de Senguio, en Michoacán, y forma parte de una de las zonas críticas forestales de atención prioritaria para el gobierno federal, en donde se ubican santuarios y ecosistemas forestales que albergan el fenómeno migratorio y de hibernación de la mariposa monarca.