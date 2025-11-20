Detienen a autor del asesinato del alcalde Carlos Manzo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el plan de Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, bajo la orden de "R1".

En entrevista con Azucena Uresti, el secretario de Seguridad destacó que "El Licenciado", detenido ayer en Morelia, es uno de los autores criminales de este hecho, pero no el único, y está identificado de esta manera por una razón.

"Es uno de los autores intelectuales, no quiere decir que sea el único. Él organiza, con evidencia perfectamente probada que tenemos integrada en la carpeta de investigación, el grupo que comete el lamentable homicidio de Carlos Manzo", mencionó.

García Harfuch indicó que "El Licenciado" planeó las rutas de escape y la logística de dónde iba a estar posicionado cada uno de los implicados y por dónde iban a salir.

"Estaba ejerciendo presión para que -a como diera lugar- cometieran el homicidio", según los mensajes en WhatsApp que localizaron en un dispositivo móvil de los implicados tras el asesinato.

"Lamentablemente, lo digo con mucha pena, en esos mensajes menciona que inclusive si está con algún familiar, con su hijo, o sea, estaba ejerciendo mucha presión sobre su célula delictiva, para que cometieran este homicidio", dijo.

García Harfuch indica que "El Licenciado" también es el autor material de este homicidio, pero destaca que el detenido menciona que existe otro actor intelectual que es quien recibió la orden de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de matar a Carlos Manzo.

El otro actor intelectual que aún no ha sido detenido está identificado como Ramón Ángel Álvarez "R1"; de quien la investigación a arrojado que organiza la célula delictiva y es jefe de plaza en otros municipios de Michoacán.

Indica que "El Licenciado" declaró que "R1" es su jefe inmediato, dato que se sustenta con los mensajes encontrados en los celulares de los criminales.

-----Había más de tres "sicarios" en el lugar donde asesinaron a Carlos Manzo

Sin dar un número exacto, Omar García Harfuch mencionó que fueron más de tres jóvenes que participaron en el homicidio, pues estaban distribuidos en el lugar de los hechos.

"Con esta detención, se están analizando muchísimos datos", menciona García Harfuch, pues al realizar un cateo en la propiedad de "El Licenciado", se recabaron indicios que se encuentran en análisis.

El secretario de Seguridad asegura que quienes mataron a los jóvenes que se desplazaron en terreno para ejecutar el asesinato de Carlos Manzo fueron integrantes de la misma célula delictiva "para entorpecer las investigaciones; con lo que no contaban era con que se iban a encontrar indicios y dispositivos móviles de las personas fallecidas".

También señala que, de acuerdo con la declaración, "El Licenciado" sabía que Carlos Manzo estaba transmitiendo en vivo en sus redes sociales. Cuestionado si los criminales querían que los vieran, el secretario de seguridad menciona que "no estoy seguro si querían que los vieran, pero lo que sí estaban decididos a cometer este lamentable crimen".

Sin precisar las edades, García Harfuch argumentó que los otros jóvenes que estaban en el lugar de los hechos tenían entre 25 y 26 años, y que tanto ellos como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el adolescente de 17 años que disparó contra el alcalde fueron reclutados por el crimen organizado con la plena consciencia de lo que harían; indicó que el grupo delictivo les ofreció dinero.

"No son 'sicarios' diferentes a otros, son sicarios como lo hemos visto lamentablemente en el territorio nacional que muchas veces por dinero, otras veces por pertenencia a un grupo delincuencial, participan en estas acciones", asegura y, como al inicio de la investigación, destaca que el sicario que fue asesinado en el mismo lugar de los hechos era adicto a la metanfetamina y a otro tipo de drogas.

-----Sin pruebas para llamar a políticos señalados a declarar: García Harfuch

Respecto a los señalamientos del diputado independiente Carlos Tafolla, y la ahora alcaldesa de Uruapan y esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, sobre la presunta responsabilidad de políticos como Leonel Godoy, Ignacio Campos y Raúl Morón en el caso, el secretario de Seguridad menciona que no han sido llamados a declarar, pues la investigación está basada en evidencia, sin caer en especulaciones.

"Si llegara a haber cualquier tipo de indicio, no solo sobre un actor político, sobre cualquier persona, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, nosotros no protegemos a nadie, pero las investigaciones tienen que dar hacia donde conducen las investigaciones", aclaró