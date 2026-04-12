Detienen a David "Rambo" por trata de personas en Tulum

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la

(Semar),

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(GN) y(FGE) de Quintana Roo efectuaron cuatrootorgadas por jueces de control.Los efectivos, dos de ellas adolescentes, víctimas delde personas en su modalidad de utilización en actividades delictivas, quienes fueron reclutadas por presuntos integrantes de ungenerador de violencia que opera en Tulum.En una primera acción, los uniformados cumplimentaron unaen un inmueble ubicado en la, Región 03 de este municipio, donde, sustancia blanca cristalina similar al cristal, polvo blanco con características de la cocaína y pastillas de color rosa similares al "tusi", así como cartuchos útiles, teléfonos celulares y documentos oficiales.En esta intervención se logró el, así como la, alias "Rambo", por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos delde personas.En un lote ubicado en la Región 2, calle Acuario Sur, durante el cumplimiento del mandamiento judicial, los elementos rescataron a dosde personas, ambas adolescentes, y, marihuana, así como cartuchos útiles y celulares.Las primeras indagatorias relacionan a "Rambo" como integrante de ungenerador de violencia dedicado alen este municipio.También reclutó, trasladó, recibió y alojó en laa las víctimas, a quienes proporcionó vestimenta de color negro para identificarlas como integrantes de la célula delictiva a la que pertenece.Las, provienen de Michoacán, Guerrero y Jalisco, eran, vender drogas en bares y restaurantes de la zona costera de esta ciudad, bajoconstante por parte del hoy detenido.En el cumplimiento de dos, en la Región 2,, y en la, en la zona conocida como "La Selva", se aseguró marihuana y cartuchos útiles.Al término de estas acciones, los elementos colocaron losen losEn tanto, losquedaron a disposición de la, quien determinará suLas, fueron trasladadas a la, donde rindieron su declaración y quedaron bajo resguardo.