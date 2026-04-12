Detienen a David "Rambo" por trata de personas en Tulum
Elementos de la Semar, Guardia Nacional y Fiscalía rescataron a tres víctimas y aseguraron drogas en Tulum.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Elementos de laSecretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional
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(GN) y Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo efectuaron cuatro órdenes de cateo otorgadas por jueces de control.
Los efectivos rescataron a tres personas, dos de ellas adolescentes, víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de utilización en actividades delictivas, quienes fueron reclutadas por presuntos integrantes de un grupo criminal generador de violencia que opera en Tulum.
En una primera acción, los uniformados cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Kiss, Región 03 de este municipio, donde aseguraron marihuana, sustancia blanca cristalina similar al cristal, polvo blanco con características de la cocaína y pastillas de color rosa similares al "tusi", así como cartuchos útiles, teléfonos celulares y documentos oficiales.
En esta intervención se logró el rescate de una mujer, así como la detención de David "N", alias "Rambo", por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas.
En un lote ubicado en la Región 2, calle Acuario Sur, durante el cumplimiento del mandamiento judicial, los elementos rescataron a dos víctimas de trata de personas, ambas adolescentes, y aseguraron cocaína, marihuana, así como cartuchos útiles y celulares.
Las primeras indagatorias relacionan a "Rambo" como integrante de un grupo criminal generador de violencia dedicado al narcomenudeo en este municipio.
También reclutó, trasladó, recibió y alojó en la ciudad de Tulum a las víctimas, a quienes proporcionó vestimenta de color negro para identificarlas como integrantes de la célula delictiva a la que pertenece.
Las víctimas rescatadas, provienen de Michoacán, Guerrero y Jalisco, eran obligadas a distribuir, vender drogas en bares y restaurantes de la zona costera de esta ciudad, bajo amenazas y vigilancia constante por parte del hoy detenido.
En el cumplimiento de dos órdenes de cateo, en la Región 2, calle Júpiter, y en la avenida Kukulkán, en la zona conocida como "La Selva", se aseguró marihuana y cartuchos útiles.
Al término de estas acciones, los elementos colocaron los sellos de aseguramiento en los inmuebles cateados.
En tanto, los indicios y "Rambo" quedaron a disposición de la autoridad, quien determinará su situación jurídica.
Las víctimas rescatadas, fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, donde rindieron su declaración y quedaron bajo resguardo.
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