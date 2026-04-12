SICT revela apoyo en otras aerolíneas para pasajeros de 3 estados

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, la

, Comunicaciones y Transportes (SICT) confirmó los

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sobre vuelos programados de la empresa, S. A. de C. V. ().Ante la situación, la SICT, a través de la(AFAC), reveló que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en unpara losDe acuerdo con el comunicado, los pasajeros que se encuentren en, Mérida y Huatulco con vuelo programado enpodrán acercarse a los mostradores de, Viva Aerobus y Volaris para brindarles el¿Qué pasó con el grupoEl sábado 11 de abril, la empresa mexicanainformó a sus clientes con vuelos programados en lassobre su cancelación, sin revelar hasta cuándo se retomará el servicio de manera normal.El problema con la empresa fue de logística, por lo que "los vuelos programados para lasno se llevarán a cabo".Por el momento, la empresa no ha revelado detalles en cuanto ao reprogramación de los vuelos.