Detienen a "El 80", presunto líder delincuencial en Veracruz

La detención de José Roberto El 80 y Lady Drones destaca en operativo en Campeche

Por El Universal

Agosto 14, 2025 02:16 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Cinco presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos en Campeche, entre ellos José Roberto "N", alias "El 80", un presunto líder delincuencial que operaba en Veracruz, y una mujer conocida como "Lady Drones".

"El 80" era considerado objetivo prioritario del gobierno federal, por cuya captura se ofrecía una recompensa de hasta un millón de pesos, pues fue agente del Ministerio Público y fiscal local durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con los reportes policiales, fue durante un filtro de revisión en Ciudad del Carmen donde detectaron una camioneta tipo van con placas de Michoacán, donde viajaba el presunto líder criminal, por lo que fue detenido en Champotón.

En total, la unidad transportaba cinco adultos y cuatro menores de edad; entre los detenidos se encontraba José Roberto N, alias "El 80", a quien autoridades señalan de ser presunto líder en la región sur de Veracruz.

El sujeto portaba un arma corta con incrustaciones de oro, empuñadura tipo nácar y grabados con la leyenda "80" y "CJNG"; previamente había laborado en la Fiscalía General del Estado durante la administración duartista.

En 2018, el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares había ofrecido una recompensa de hasta un millón de pesos por El 80, acusado de ser líder delincuencial en la región de Agua Dulce y Acayucan y estar detrás de asesinatos en toda esa zona.

Entre los detenidos, también se encontraba una mujer apodada "Lady Drones", presunta operadora de drones armados utilizados por el grupo delictivo para atacar a elementos del Ejército Mexicano.

