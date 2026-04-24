Detienen a hombre que intentó quemar a su esposa en Cuernavaca

CUERNAVACA

, Mor., abril 24 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la(AIC) de la Fiscalía contra los feminicidios ejecutaron una

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en contra de, requerido por un juez de control por rociar con gasolina a su cónyuge e intentar prenderle fuego para privarla de la vida. La imputación es la posible comisión delen grado de tentativa.El hombre fue ubicado y asegurado en la, en el municipio de, para que comparezca en las próximas horas ante el juez que lo requiere.De los hechos, laen la Investigación y Persecución delargumentó que se suscitaron eldel año en curso, cuando la víctima se encontraba descansando en su domicilio en el municipio deAl lugar llegó, quien sin motivo alguno la golpeó y lepara prenderle fuego intentando privarla de la vida, sin embargo, fuey trasladada a un hospital en donde quedó internada, mientras el agresor escapó.Al activarse elconpara el, lainició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación deAnte ello, el agente delde lapara la Investigación y Persecución delobtuvo laen contra de, ejecutada por la AIC en el municipio de