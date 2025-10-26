Detienen a menor por dispararle a su mamá

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la detención de un menor de edad quien agredió con un arma de fuego a su mamá, de 52 años, y la mujer resultó con una herida de bala en la mandíbula de lado izquierdo por lo que fue trasladada al hospital.

El menor de edad huyó del departamento ubicado en la calle de Aristóteles, en la colonia Polanco IV sección, de la alcaldía Miguel Hidalgo, pero tras una revisión de las cámaras fue localizado y detenido.

Según la narrativa de los hechos, al interior del departamento, la mujer de 52 años aseveró que tuvo una discusión con su hijo menor de edad, el cual tomó un arma de fuego propiedad de la familia y realizó un disparo, por lo que su otro hijo trató de defenderla y fue agredido físicamente por su hermano.

"Paramédicos que llegaron al punto diagnosticaron a la mujer con herida de bala en la mandíbula del lado izquierdo por lo que fue trasladada a un hospital para su pronta atención médica; mientras que el adolescente de 11 años fue valorado con un golpe en el cabeza realizado con la cacha de la pistola", detalló la SSC.

En el lugar, el padre de familia, de 51 años realizó la entrega del arma de fuego corta a los policías y, para las investigaciones del caso, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

En tanto, con apoyo de las cámaras de videovigilancia en la zona se localizó al menor de edad que, tras los he hechos, salió del departamento y comenzó a correr, quien también quedó a disposición de las autoridades ministeriales que definirán su situación jurídica.

Cabe señalar que, horas después, la mujer fue dada de alta del nosocomio, por lo que fue trasladada ante las autoridades ministeriales para que rindiera su declaración para la integración de la carpeta de investigación.