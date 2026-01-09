Detienen a secretaria de Grecia Quiroz por caso Carlos Manzo
La secretaria particular también de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue arrestada en Michoacán
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron este viernes a Yesenia "N", secretaria particular de la presidenta municipal de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.
Según el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue detenida en la colonia centro de la localidad y se le vincula con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado durante las festividades del Día de Muertos.
Tras la detención en el Despacho de la Presidencia Municipal, la mujer fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para ser presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.
Grecia Quiroz recibe amenazas antes de asumir alcaldía en Uruapan
Grecia Quiroz reconoce las amenazas recibidas y su impacto en la estabilidad de su gobierno en Uruapan.
El Universal
