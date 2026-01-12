Detienen al rector de la Universidad Autónoma de Campeche
José Antonio Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, fue detenido por agentes de la Policía Estatal tras encontrar sustancias sospechosas en su vehículo.
CAMPECHE, Cam., enero 12 (EL UNIVERSAL).- El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Antonio Abud Flores, fue asegurado por agentes de la Policía Estatal y trasladado a la Fiscalía General del Estado.
La detención se debió a que después de una revisión se encontró en su camioneta varias grapas con polvo blanco, aparentemente cocaína.
Hay una fotografía que circula en redes sociales tomada a distancia y con baja calidad, que muestra a Abud esposado mientras es conducido hacia una patrulla.
Abud Flores quedó a disposición del Ministerio Público, donde se le iniciará proceso por presuntos delitos contra la salud.
