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Detienen y liberan a la hija de "El Mayo" en Sinaloa

Mónica Zambada Niebla fue liberada tras comprobar que no tiene relación con actividades delictivas ni órdenes legales.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 07:18 p.m.
A
Detienen y liberan a la hija de El Mayo en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) liberaron en la localidad El Álamo, en Culiacán, Sinaloa a Mónica Zambada Niebla, hija de "El Mayo", Ismael Zambada.

Intervención Semar en domicilio vinculado a Los Mayos

El Gabinete de Seguridad informó que, en una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido un integrante de esta organización criminal.

Liberación de Mónica Zambada y protocolos legales

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"Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley", detalló el Gabinete de Seguridad.

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