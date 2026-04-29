Día del Niño 2026: ¿se suspenden las clases el jueves 30 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El

es una de las fechas más esperadas por niñas y niños en México, pero también genera una duda entre madres y padres: ¿habrá

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o se suspende la? La respuesta ya está confirmada y trae un detalle importante que muchos pasan por alto.Aunque se trata de una celebración muy popular, elvigente de la(SEP) establece que sí hayel juevesde 2026.Esto significa que estudiantes dedeberána sus planteles, ya que no es un día de descanso oficial.Sin embargo, la rutina no suele ser la misma. En la práctica, muchas escuelas transforman la jornada en una experiencia distinta, con, juegos, convivencias yorganizadas porSin embargo, el descanso llega inmediatamente después. Elno habrá, ya que se conmemora el, consideradoen México.Esto permitirá a estudiantes disfrutar de untras ladelLa elección de esta fecha tiene raíces históricas y sociales. En México, else celebra eldesde, cuando el entonces presidentey el ministro de Educaciónimpulsaron su conmemoración.El objetivo era reafirmar losy promover suA nivel internacional, la iniciativa está vinculada a los acuerdos deen la, donde se establecieronpara la protección de niñas y niños. Aunque globalmente se reconoce el 20 de noviembre, cada país adoptó su propia fecha.