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Día del Niño 2026: ¿se suspenden las clases el jueves 30 de abril?

Las escuelas mexicanas celebran el Día del Niño con festivales y juegos, aunque no es día de descanso.

Por El Universal

Abril 29, 2026 02:23 p.m.
A
Día del Niño 2026: ¿se suspenden las clases el jueves 30 de abril?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El

30 de abril
es una de las fechas más esperadas por niñas y niños en México, pero también genera una duda entre madres y padres: ¿habrá clases

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o se suspende la jornada escolar? La respuesta ya está confirmada y trae un detalle importante que muchos pasan por alto.
Aunque se trata de una celebración muy popular, el calendario escolar vigente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que sí hay clases el jueves 30 de abril de 2026.
Esto significa que estudiantes de preescolar y primaria deberán asistir con normalidad a sus planteles, ya que no es un día de descanso oficial.
Sin embargo, la rutina no suele ser la misma. En la práctica, muchas escuelas transforman la jornada en una experiencia distinta, con festivales, juegos, convivencias y actividades recreativas organizadas por docentes y directivos.
Sin embargo, el descanso llega inmediatamente después. El viernes 1 de mayo no habrá clases, ya que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, considerado día festivo obligatorio en México.
Esto permitirá a estudiantes disfrutar de un respiro tras la celebración escolar del Día del Niño.
La elección de esta fecha tiene raíces históricas y sociales. En México, el Día del Niño se celebra el 30 de abril desde 1924, cuando el entonces presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación José Vasconcelos impulsaron su conmemoración.
El objetivo era reafirmar los derechos de la infancia y promover su bienestar y desarrollo integral.
A nivel internacional, la iniciativa está vinculada a los acuerdos de 1959 en la Asamblea General de la ONU, donde se establecieron principios fundamentales para la protección de niñas y niños. Aunque globalmente se reconoce el 20 de noviembre, cada país adoptó su propia fecha.

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