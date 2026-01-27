Diálogo crucial entre Claudia Sheinbaum y Banco de México

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, para conversar sobre las "perspectivas económicas del país", el cual está atravesado por la incertidumbre de la próxima negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En un mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana informó del encuentro en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, al que también asistieron los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), presidida por Emilio Romano Mussali, junto a casi 30 representantes de la banca y funcionarios.

"Nos reunimos con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, e integrantes de la Asociación de Bancos de México para conversar sobre las perspectivas económicas de nuestro país", expresó la gobernante mexicana en su cuenta de X.

A la reunión también asistió el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora y el titular de la Agencia y Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

La mandataria no ofreció más detalles sobre este diálogo con los economistas del país, el cual ocurre días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que "no necesita" productos fabricados en México ni en Canadá.

En respuesta, Sheinbaum dijo durante su conferencia diaria del 14 de enero que está "convencida" de que la relación con EE.UU. va a seguir pese a los comentarios del mandatario.

Trump ha tensado la relación con sus socios comerciales por su política arancelaria, y el pasado diciembre dijo que posiblemente dejará expirar el T-MEC en 2026 y que buscará un nuevo acuerdo con sus vecinos.

El T-MEC fue negociado durante el primer mandato de Trump y entró en vigor en 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que el republicano consideraba perjudicial para Estados Unidos.

Los tres países deben revisar el tratado en 2026 y decidir si lo extienden, una medida que cuenta con el respaldo tanto de México como del de Canadá.