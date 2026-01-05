logo pulso
Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México

Descubre los días festivos y descansos obligatorios en México para 2026, destacando el puente especial de febrero.

Por El Universal

Enero 05, 2026 09:32 p.m.
A
Días festivos 2026: este será el primer puente del año en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Con el fin de las vacaciones decembrinas, millones de personas en México retoman sus actividades laborales y escolares, mientras surge una pregunta recurrente: cuándo será el próximo descanso oficial.

El calendario de días festivos de 2026 ya ofrece la respuesta y confirma que el primer puente del año llegará antes de lo que muchos imaginan. De acuerdo con la legislación laboral vigente, los descansos obligatorios buscan equilibrar la productividad, el bienestar de los trabajadores y el impulso al turismo interno.

Según el International Labour Organization (ILO), los días de descanso regulados contribuyen a mejorar la salud física y mental de la fuerza laboral, además de favorecer la planeación económica y social.

En México, este esquema quedó formalmente establecido en 2006, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo para reordenar los días festivos y evitar ausencias laborales no programadas.

El primer fin de semana largo de 2026 será el lunes 2 de febrero, ya que la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución. Esto permitirá un puente que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero.

El 5 de febrero recuerda la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento que sentó las bases del Estado mexicano moderno al reconocer derechos laborales, educación pública y la propiedad de la nación sobre los recursos naturales, de acuerdo con archivos históricos constitucionales y estudios académicos en derecho constitucional.

Para 2026, los días de descanso obligatorio en México serán el:

- 1 de enero

- 2 de febrero

- 16 de marzo

- 1 de mayo

- 16 de septiembre

- 16 de noviembre

- 25 de diciembre

Con este panorama, trabajadores y familias pueden comenzar a planear con anticipación su primera escapada o simplemente un respiro tras el inicio del año.

