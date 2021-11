Dichos de embajador de EU sobre reforma eléctrica no preocupan: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le preocupan los señalamientos del embajador Ken Salazar porque hasta el momento no hay ninguna protesta o denuncia de Estados Unidos en contra de la iniciativa para modificar la Ley de la industria eléctrica.

"No, no (preocupan) tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos, bueno, hoy se abren las fronteras y no tenemos ningún tipo de denuncia ni protesta ni por la cuestión Eléctrica ni la política petrolera".

La semana pasada, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar dijo que sostuvo encuentros con funcionarios del gobierno mexicano en Palacio Nacional donde presentó las preocupaciones de la administración que encabeza Joe Biden, sobre la Reforma Eléctrica.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden no nos ven como "un patio trasero" y respetan nuestra soberanía.

El presidente López Obrador señaló que Ken Salazar, es un buen embajador con quien lleva buenas relaciones y tiene derecho a expresarse.

"Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de todas las opiniones".

Acusó a sus adversarios, los macuchones y los medios de comunicación también sacan de contexto las declaraciones.

"Porque dijo, no sé si antes o después, que el gobierno de México estaba actuando bien, incluso elogió que estábamos siguiendo los pasos de Roosvelt, nada más que eso no lo sacan, por eso no lo hay que calentarse porque sacan de contexto muchas declaraciones, de México y el mundo".