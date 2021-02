Dictan prisión preventiva a presunto agresor sexual de Mariana

Un Juez de Control estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Fernando "N", presunto agresor sexual de la médica pasante Mariana Sánchez Dávalos, hallada muerta el 28 de enero en un cuarto de la clínica donde ambos trabajaban, en la comunidad Nueva Palestina, en Ocosingo.

Fernando "N", probable responsable del delito de hostigamiento sexual en agravio de Mariana Sánchez Dávalos, médica pasante hallada muerta el 28 de enero en Nueva Palestina, Ocosingo, compareció este viernes en audiencia inicial, informó la Fiscalía General del Estado (FGE)

La Fiscalía precisó que la audiencia en contra del médico se realizó en el Centro de Justicia Penal de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón.

Mariana fue localizada muerta el 28 de enero en su cuarto, ubicado a un lado de la clínica de Nueva Palestina, en la región Selva de Chiapas.

El deceso ocurrió después de que la egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas presentó quejas ante sus superiores laborales desde agosto pasado sobre hostigamiento sexual, que presuntamente padecía por parte del ahora imputado.

La aprehensión de Fernando Cuauhtémoc "N"se suma a la de Analí "N", ex directora de la clínica Nueva Palestina, donde Mariana desempeñaba su servicio social. La mujer fue detenida el 5 de febrero por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad ,también en agravio de la joven de 24 años.

Este jueves, Fernando Cuauhtémoc "N" se entregó voluntariamente a las autoridades, "para enfrentar la situación legal de que se me imputa".

A través de una video grabación, el imputado afirmó que desde que se le involucró en el caso Mariana ha enfrentado una persecución en domicilios donde vive su familia. Se dijo inocente de las acusaciones.

Que "no tiene nada que ver" en el caso, y que desde que la médica fue hallada muerta, él mismo acudió a declarar ante la fiscal Martha Hernández.

Con ella, sostuvo, acordó que si era necesario extender su declaración que le mandaran mensajes ,o le llamara, sin embargo, "han mandado gente de civil y armada para agredir a integrantes de mi familia".

Aseveró que se entregaba la autoridad jurisdiccional no para ya concluya "la violencia en contra de mi familia y la persecución de manera injusta".