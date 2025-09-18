Diputada Hilda Brown niega vínculos con cartel de Sinaloa

Ciudad de México, 18 sep (EFE).- La diputada mexicana Hilda Brown, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado norteño de Baja California, acusó este jueves de "infamia" el supuesto congelamiento de sus cuentas a solicitud del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras haber sido vinculada con La Mayiza, una facción del Cartel de Sinaloa.

Luego de que se dio a conocer que EE.UU. sancionó como terrorista a La Mayiza, facción criminal que relacionó con una red de empresarios y políticos, incluyendo a Brown, la legisladora federal negó dichos vínculos

"Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme", declaró la diputada en un mensaje en redes sociales.

Brown, exalcaldesa (2019-2021) de Rosarito (Baja California), fue ligada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. con una red de políticos y empresarios que habrían facilitado el control criminal de La Mayiza en esa zona.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este jueves que realizó un bloqueo administrativo de las cuentas de la diputada, al tiempo que revisará la información financiera de siete personas y 15 empresas señaladas por EE.UU.

"En caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes", expuso la UIF en un comunicado.

No obstante, Brown negó que sus cuentas hayan sido congeladas, pues ya ha realizado "algunas transferencias cotidianas".

En declaraciones a periodistas en el Congreso en México, la diputada afirmó estar sorprendida por los señalamientos que la relacionan con la estructura criminal de La Mayiza, ya que no ha recibido "ninguna notificación" al respecto.

"Desconozco de qué se trata, yo me enteré por los medios. El domingo estuve en Estados Unidos, tengo un tío al que le dio un derrame cerebral y estuve allá en el hospital. No tuve ninguna dificultad para cruzar, no me mandaron a segunda inspección ni a revisión ni nada", aseguró.

Además, la legisladora afirmó que cuenta con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como en su momento lo tuvo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La Mayiza es una facción del Cartel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, hijo del histórico capo del narcotráfico Ismael ´el Mayo´ Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos; y que mantiene una guerra abierta con Los Chapitos, el grupo liderado por los hijos de Joaquín ´el Chapo´ Guzmán.