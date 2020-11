Diputada Nay Salvatori celebra despenalización de la marihuana fumando en pipa

Nay Salvatori, diputada del Partido Encuentro Social (PES), publicó un video en su cuenta de Tik Tok en el que se observa fumando una pipa, luego de que el Senado aprobó este jueves la despenalización de la marihuana.

La legisladora de Puebla, que es asidua a publicar contenido polémico en sus redes, subió el video con la canción "Light my Fire", de The Doors, además que puso "ya es legal" y "felicidades".

"Llevo más de un año cabildeando en Diputados el tema de la legalización del cannabis, claro que festejo!!! es obvio que se va a aprobar!!! Relájense ni humo salió de la pipa xq ni tenía nada jajaj pero me encanta que ardan mis tuits!", escribió en su cuenta de Twitter.

Tras el video, la cuenta de Salvatori en Tik Tok fue bloqueada.

En lo general y en lo particular, esta noche el Senado de la República aprobó despenalizar el consumo personal de la marihuana, así como su uso industrial y para la investigación científica.

A pesar de este avance, la despenalización todavía no es un hecho pues aún es necesario que el dictamen aprobado en el Senado, como cámara de origen, sea avalado en la Cámara de Diputados.

Luego de su aprobación en esta primera instancia, el Senado enviará la minuta correspondiente a los Diputados, donde Morena tiene mayoría, quienes deberán pasarla como está o, en su defecto, rechazarla o hacerle modificaciones.

En cualquiera de estos últimos dos escenarios, la minuta regresaría al Senado para hacerle nuevas modificaciones y aprobarla definitivamente.