Diputada sube con bebé a tribuna y le piden bajarlo

Durante la sesión de la Cámara de Diputados para desahogar las reservas al PEF 2023, se suscitó una disputa sobre la prohibición o no de que las diputadas o diputados puedan subir a tribuna con infantes.

La diputada panista Ali Sayuri Núñez Meneses subió a tribuna con su hija de brazos, lo que desencadenó reclamos de las diputadas de Morena, que le exigieron que no expusiera a la menor.

"Quiero pedirle que actúe con toda responsabilidad y exhorte a las diputadas que se encuentran en tribuna a que de manera inmediata bajen al bebé, al niño que tiene con ella en los brazos. Si está la mamá o no está, no tienen derecho a exponerlo porque los menores tienen derechos y no puede ser que en esta legislatura los estén exhibiendo de esa forma, con la autorización o no de su madre", le reclamó la diputada Susana Prieto, de Morena.

La diputada guinda también acusó a la bancada panista de seguir una "política de carroña"; a lo que la diputada con bebé en brazos, le reviró: "¿Dónde lo dejo? y ¿usted me lo cuida?".

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, señaló que no existe una claúsula que prohíba que las y los legisladores se presenten con sus hijos, y que al tener la patria potestad de la menor, la diputada tenía derecho a decidir sobre la menor.

"La diputada tiene la patria potestad sobre su hija (...) Tengo la facultad de interpretación de nuestro reglamento, no hay ninguna disposición del reglamento del orden parlamentario que exista y por la parte de la ley y el ordenamiento de los derechos de las niñas y los niños da la libertad, el derecho a sus padres, tienen la patria potestad de ello", explicó.