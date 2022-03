Diputado de Morena insiste en playa nudista en Sinaloa

¿CULIACÁN, Sin., marzo 27 (EL UNIVERSAL).- En su actividad empresarial la que no se contrapone con su desempeño como diputado local de Morena, finca el proyecto de abrir una playa nudista, en la bahía de Altata, en Navolato, en donde posee una superficie de 201 hectáreas de terrenos, precisó, Serapio Vargas Ramírez.

Insistió que se trata de un ambicioso plan de inversión privada para el desarrollo inmobiliario y área de prestaciones de servicios para los futuros visitantes nacionales y extranjeros, los cuales con toda libertad podrán disfrutar de las bellezas naturales sin ropa.

El legislador local externó que el único requisito a cumplir para que la zona de la península de Lucernilla, una extensión de 2.1 kilómetros de playas vírgenes sean nudistas, es que en sesión de cabildo de Navolato, se proponga y apruebe que en esa parte de la bahía de Altata, los visitantes pueden asistir desnudos, sin ningún problema.

Señaló que no priva ningún conflicto de interés, entre su representación popular en el Congreso del Estado y sus actividades empresariales, puesto que no se requiere modificar ninguna ley, ni se promueve que el municipio o el estado invierta recursos públicos en el proyecto que se ha propuesto.

Vargas Ramírez puntualizó que junto con un grupo de poseedores de terrenos privados en la zona de la península de Lucernilla, tienen proyectado invertir en la construcción de un boulevard de más de un kilómetro junto a estas playas, las cuales tienen solo un acceso, por lo que no están expuestas a la vista de personas que no comparten su propuesta.

Sobre las 201 hectáreas que desde hace dos años las adquirió, comentó que en breve va a exhibir las escrituras y a clarificar la operación de compra de esta superficie, ante los cuestionamientos que han surgido en relación a la tenencia de la tierra.

El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional dijo que para promocionar el lugar, dentro de sus terrenos, en breve va a colocar un enorme espectacular, para identificar las playas vírgenes que ha denominado como Beach-Bichis.

Serapio Vargas, en forma reciente, divulgó un video, en el que aparece en dicha playa, con un improvisado traje de baño, recién salido del mar, donde presenta las bellezas naturales del lugar y bromea con dos amigos más que lo acompañan.

En la presentación del lugar, se describe que se dividirá a lo largo de las playas nudistas, para ubicar una sección de visitantes mayores de sesenta años y otra para miembros de la comunidad de la diversidad sexual, con un libre tránsito.

Al final de la toma, este entre serio y en broma, anuncia que se va a despojar de su ropa, pero la toma, solo muestra cuando el baja las manos.