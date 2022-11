Diputados aprueban que Hacienda destine ahorro de deuda pública al FEIP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 264 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 217 en contra del PRD, MC, PRI y PAN la propuesta enviada por el Ejecutivo federal para establecer que en la operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá realizar aportaciones adicionales consistentes en activos financieros.

Los diputados de la oposición señalaron que lo que busca el gobierno es tener recursos disponibles para utilizarlos en la campaña presidencial de 2024, y que es falso que los recursos que tomaron del fondo hayan sido utilizados para evitar el cierre de empresas o la pérdida de trabajos durante la emergencia sanitaria por Covid-19, además de que se utiliza con discrecionalidad. Mientras que los diputados de Morena y sus aliados afirmaron que es necesario fortalecer el fondo para enfrentar posibles contingencias, una crisis o una devaluación; y que durante la pandemia se usaron los recursos del FEIP para compensar la pérdida de ingresos.

La reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que en caso de que durante el ejercicio fiscal correspondiente se presente un ahorro o economías presupuestarias en el costo financiero de la deuda del Gobierno Federal, se podrán efectuar las adecuaciones presupuestarias compensadas correspondientes para destinarlas al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, conforme lo determine la SHCP.

Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar las modificaciones necesarias a las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y al contrato de Fideicomiso constituido para la administración de los recursos aportados a dicho Fondo, dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto.

El diputado Erasmo González Robledo, de Morena, fundamentó el dictamen y dijo que el fondo funciona como uno de los amortiguadores del gobierno federal en caso de una disminución de los ingresos presupuestarios, lo que le dota de gran importancia para la estabilidad de las finanzas públicas.

Detalló que a pesar de que la recesión económica derivada de la pandemia de Covid-19 provocó que los ingresos fueran menores a los proyectados, y se utilizaron los recursos del FEIP para compensar la pérdida de ingresos, en el tercer trimestre de este año obtuvo entradas por 15 mil 599 millones de pesos, con lo que se llegó a un saldo de 25 mil 482 millones de pesos.

Por su parte, la diputada Edna Gisel Acevedo, del PRD, señaló que se busca triangular recursos públicos para enviarlos a un fondo que les permitirá usarlos en el 2024, frente a una virtual baja de ingresos, "y no queremos pensar mal, pero terminarán, seguramente, usándolos en las campañas de sus "corcholatas".

"La iniciativa debería ingresar recursos por el mismo mecanismo, a los dos fondos del Sistema de Estabilización Económica: El de Ingresos Presupuestarios, y el de Ingresos a Entidades Federativas y Municipios; y debe contemplar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas", señaló.

En su turno, el diputado Salomón Chertorivski, de MC, dijo que en sólo cuatro años se gastaron los ahorros que tenía el país para momentos complicados, "que habíamos tardado 20 años en juntarlos." Y dijo que no fueron utilizados para atender la pandemia, porque el gobierno se negó a invertir en forma responsable para evitar el cierre de empresas, se perdieran trabajos y vidas.

"Lo que están tratando de utilizar son recursos que van a sobreestimar para después tener flexibilidad en su utilización, pero lo más preocupante, que se podrían utilizar los activos nacionales, las pensiones de los trabajadores de México, y los fondos del Infonavit, por supuesto que ya están pensando en cómo generar recursos de la campaña de la candidata Sheinbaum", refirió.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, explicó que el dictamen busca que en la operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda realizar aportaciones adicionales, y fortalecerlo este fondo.

"Primero nos dicen que nos acabamos el FIEP, y ahora que lo queremos fortalecer no quieren. ¿Quién los entiende? ¿Qué es lo que quieren? Estamos presupuestando más de lo que se requiere porque puede haber una crisis, una devaluación, lo que sea. Ese fondo que ustedes dicen que nos lo acabamos, pos claro, para eso es", explicó.

Juan Luis Carrillo Soberanis, diputado del PVEM, aseguró que el gobierno ha sido promotor del desarrollo económico con estabilidad macroeconómica, destacó la continuidad de los proyectos y programas de los que se beneficia la población.

Explicó que la reforma al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios pretende constituir un mecanismo para continuar con el ahorro a través de aportaciones adicionales provenientes del ahorro en el costo financiero de la deuda pública y con activos financieros.

En su turno, el diputado Miguel Sámano Peralta, del PRI, dijo que su bancada considera de suma importancia compensar los recursos que se han utilizado del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pero también que se debe hacer con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas.

"Recordemos que ambos fondos son de gran relevancia para dar estabilidad a las finanzas públicas y otorgar mayor certeza en el ejercicio del gasto público", señaló. Y que se deben evitar las sobreestimaciones en los criterios generales de política económica que puedan comprometer en el corto plazo este tipo de reservas, reducir marginalmente sus beneficios y poner en riesgo el cumplimiento de sus objetivos.

Por el PAN, el diputado Héctor Téllez Hernández indicó dijo que la propuesta del Ejecutivo es un intento desesperado por rellenar de nuevo los fondos de estabilización que este gobierno se acabó en tan sólo cuatro años.

"Tan sólo al pasar el primer año, en 2019, sin pandemia, sin contingencia sanitaria, sin ningún tipo de emergencia, ya habían tomado el 45% del fondo, y cerraron el 2019 con apenas 158 mil millones de pesos", detalló.

El diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena, dijo que esta reforma no sólo es técnica o económica, tiene una dimensión social, al aminorar el impacto negativo en la población, en el caso de un choque financiero que afecte los ingresos públicos.

"Para dimensionar el impacto positivo de la reforma, basta recordar que en 2019, gracias al buen manejo de la deuda, se logró un ahorro financiero en el costo de la deuda por 42 mil 81 millones de pesos; y en 2021 por 9 mil 800 millones de pesos. Gracias al buen manejo que hizo el gobierno federal. Es decir, si la reforma se hubiese realizado antes, habría casi 52 mil millones de pesos más en el FEIP", comentó.

Diputados de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRD presentaron seis reservas al dictamen, pero fueron rechazadas por el pleno por 263 votos a favor y 219 en contra y dos abstenciones.